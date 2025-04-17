Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика на развилке: впереди мягкая посадка или турбулентность
Мощнейший удар по Изюму: ракеты и "Герани" обрушились на город
Солнце, пляж спасение: как одна тюменка изменила жизнь ланкийским псам
Румяные, сытные, родные: идеальный рецепт пирожков
Взрыв под Люберцами: что произошло на заводе
200 не выбрались: чем обернулась осада монастыря под Курском
Аэрофлот СССР. Крылья страны Советов — крупнейшая авиакомпания мира
Почему не стоит снимать всю зарплату в банкомате: важный нюанс
Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска

Фигура к лету без боли и пота: апрель знает короткий путь

2:04
Спорт

Первые по-настоящему тёплые дни, больше света, меньше отговорок — апрель как будто создан, чтобы вернуться к спорту. После зимней спячки просыпается не только природа, но и мотивация. Тянет выйти из дома, подвигаться, ощутить себя живым — и это не случайно.

Тренировка с тренером в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка с тренером в тренажерном зале

Физическая активность на свежем воздухе — идеальный способ снять стресс и вернуть бодрость. Лёгкий бег в парке, прогулка среди деревьев или неспешная поездка на велосипеде по холмам помогают выработке эндорфинов, улучшают настроение и запускают внутренние ресурсы.

Весна зовёт: с чего начать

Если зима прошла в режиме "диван — холодильник — работа", не беда. Апрель идеально подходит, чтобы войти в форму мягко и без перегрузок. На первом месте — ходьба, лёгкий бег, велопрогулки, несложный треккинг. Эти активности подойдут даже тем, кто давно не тренировался.

Плавание, пилатес и тренировки с собственным весом (планка, приседания, отжимания) — отличные варианты для укрепления мышц и повышения тонуса. Регулярные занятия не только улучшают осанку и разгоняют метаболизм, но и позволяют плавно подготовиться к лету.

Тело — в тонус, жизнь — в движении

С трёхмесячной перспективой до пляжного сезона апрель мотивирует по-особенному. Центры начинают выносить тренировки в парки, устраивают групповые занятия под открытым небом — и тренироваться становится проще. Атмосфера общности, зелёные пейзажи и свежий воздух придают энергии и желания не сдаваться.

Спорт в апреле — это ещё и повод для общения. После замкнутой зимы хочется встреч, новых знакомств, совместных игр. Падел, футбол, пляжный волейбол (если позволяет погода) — это микс пользы и веселья, в который легко втянуться. И главное: не важно, интенсивно или мягко — главное двигаться и слышать своё тело.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Военные новости
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Садоводство, цветоводство
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Назло бабушке отморожу уши: поляки возглавили рейтинг смертельно обиженных на Россию Андрей Николаев Какой советский автозавод сегодня выпускает машины мирового уровня? Дмитрий Плотников Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Аэрофлот СССР. Крылья страны Советов — крупнейшая авиакомпания мира
Почему не стоит снимать всю зарплату в банкомате: важный нюанс
Китай хочет углубить экономические связи с ЕС в противовес США
Потепление — не сигнал трогаться сразу после запуска
Капля, которая ломает прядь: неожиданные причины тонких волос
Мотоциклы СССР. Урал с коляской — как джип, только советский и без крыши
Новый вирус ведёт себя как ВИЧ, но его невозможно лечить
От страстных поцелуев к холодному прощанию: Рами Малек и Эмма Коррин поставили точку в своих отношениях
Старая яблоня, как новая: приём, который спасает урожай и экономит годы забот
Каждая прогулка — подиум: собаки, чья шуба сводит с ума прохожих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.