Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как вернуть гибкость в любом возрасте

Гибкость — не только про йогу или акробатику. Это основа здорового тела, особенно с возрастом. И хорошая новость: её можно развить в любом возрасте, даже если сейчас вы не можете наклониться к носкам. Главное — регулярность и правильный подход.
Статическая растяжка - когда вы удерживаете позу 30 секунд или дольше — помогает "разбудить" мышцы и дать им нужную длину. Это просто, безопасно и эффективно. Выделите утром и вечером по 5-10 минут. Этого достаточно, чтобы мышцы начали расслабляться и становиться подвижнее.
Динамическая растяжка включает движения — наклоны, повороты, выпады. Это отличный способ "разогнать" тело перед активностью.
Если чувствуете себя "зажато" и не гибко, дело может быть в фасции — соединительной ткани вокруг мышц. Помогает пенный ролик или мячик: катайте им ноги, бедра, спину — это расслабляет ткани и даёт мышцам свободу.
Гибкость — это не только растяжка, но и подвижность суставов. Без неё движения будут скованными.
Вот простой план:
Если времени мало — лучше сократить основную тренировку, чем полностью пропустить растяжку. Потому что гибкость — это не роскошь, а инвестиция в лёгкость движений и здоровье суставов.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.