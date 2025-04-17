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Не можете дотянуться до пальцев ног? Вот как вернуть гибкость в любом возрасте

2:36
Спорт

Гибкость — не только про йогу или акробатику. Это основа здорового тела, особенно с возрастом. И хорошая новость: её можно развить в любом возрасте, даже если сейчас вы не можете наклониться к носкам. Главное — регулярность и правильный подход.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

Начинайте и заканчивайте день растяжкой

Статическая растяжка - когда вы удерживаете позу 30 секунд или дольше — помогает "разбудить" мышцы и дать им нужную длину. Это просто, безопасно и эффективно. Выделите утром и вечером по 5-10 минут. Этого достаточно, чтобы мышцы начали расслабляться и становиться подвижнее.

Попробуйте

  • Наклон к носкам.
  • Растяжку квадрицепсов стоя.
  • Позу бабочки.
  • Растяжку трицепса.
  • Позу ребёнка.
  • Скручивание сидя.

Делайте динамическую разминку перед тренировкой

Динамическая растяжка включает движения — наклоны, повороты, выпады. Это отличный способ "разогнать" тело перед активностью.

Полезные варианты

  • Поза кошки-коровы.
  • Наклоны с касанием пола.
  • Выпад вперёд и назад.
  • Солдатики (высокий шаг с вытянутыми руками).
  • Упражнения с вращением плеч и таза.

Добавьте миофасциальный релиз (да, тот самый пенопластовый валик)

Если чувствуете себя "зажато" и не гибко, дело может быть в фасции — соединительной ткани вокруг мышц. Помогает пенный ролик или мячик: катайте им ноги, бедра, спину — это расслабляет ткани и даёт мышцам свободу.

Особенно эффективны

  • Перекаты подколенных сухожилий.
  • Валик под квадрицепс.
  • Катание икр мячом.

Не забывайте о вращении

Гибкость — это не только растяжка, но и подвижность суставов. Без неё движения будут скованными.

Полезные упражнения

  • Вращения плеч (вперёд/назад).
  • Внутреннее и внешнее вращение бедра.
  • "Шинбокс".
  • Ветряные мельницы и скручивания позвоночника.

Как встроить гибкость в свой день

Вот простой план:

  • Утро: 5 минут статической растяжки (низ тела)
  • Перед тренировкой: 10 минут динамики
  • После тренировки: 5 минут с пенным роликом
  • Вечер: 5 минут растяжки (плечи, спина)

Если времени мало — лучше сократить основную тренировку, чем полностью пропустить растяжку. Потому что гибкость — это не роскошь, а инвестиция в лёгкость движений и здоровье суставов.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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