Сильный корпус без нагрузки на поясницу: это упражнение берут в разминку профи

Если вам наскучили планки и классические упражнения на пресс, есть отличная альтернатива — настольная поза из пилатеса. Она мягко, но точно включает мышцы живота, спины и тазового дна, улучшает осанку и помогает вам научиться контролировать тело изнутри.
Инструктор по пилатесу Рейчел Леннон, основатель студии The Wellness Tribe, называет это упражнение идеальным стартом для новичков:
"Это простое, но недооценённое движение. Оно учит правильному дыханию, активирует глубокие мышцы живота и помогает развить контроль корпуса".
Эта поза не даёт быстрого жжения, как планка, но активирует глубокие стабилизирующие мышцы, которые критически важны для правильной техники в приседаниях, тягах и других базовых движениях. Она помогает:
Рейчел советует включать это упражнение в разминку перед любой тренировкой корпуса — оно поможет "включить" нужные мышцы и не распыляться на лишнее.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
То, что вы обычно выбрасываете, может вернуть к жизни ваши грядки. Один шаг — и кожура превращается в натуральное суперудобрение.