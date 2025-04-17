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Потрясающий эффект: найдено самое недооценённое упражнение для плоского живота

1:04
Спорт

Когда речь заходит о том, чтобы быстро привести в тонус живот и укрепить мышцы кора, не обязательно изнурять себя сотнями скручиваний. Самое эффективное упражнение для пресса — это планка.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Несмотря на свою простоту, она включает в работу не только прямые мышцы живота, но и глубокие мышцы кора, а также спину, плечи и даже ноги. При правильной технике — когда тело образует прямую линию, живот подтянут, а ягодицы напряжены — планка становится настоящим испытанием для всего тела.

Её можно делать где угодно, не требуется ни оборудования, ни много времени. А если хочется прогресса, усложнить упражнение можно за счёт подъёма ног, перехода на прямые руки или выполнения боковой планки.

Планка не только помогает сформировать рельефный пресс, но и улучшает осанку, повышает выносливость и защищает поясницу от перегрузок. Выполняя её ежедневно, ты заметишь, как быстро становится крепче корпус, а живот — более подтянутым.

Уточнения

Пла́нка статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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