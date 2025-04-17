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Бег может навредить! Вот что нужно знать мужчинам за 40

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Спорт

Мужчинам старше 40 стоит внимательнее относиться к пробежкам — с возрастом организм меняется, и тренировки требуют другого подхода.

Бегущий человек
Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бегущий человек

Как объяснила фитнес-тренер Ирина Ротач в беседе с Men Today, после сорока лет снижается скорость метаболизма, уменьшается мышечная масса, а жировые отложения, наоборот, растут. Кроме того, ухудшается работа сосудистой системы, что повышает риски во время интенсивных нагрузок.

В таких условиях бег трусцой, или джоггинг, становится оптимальным решением. Однако даже в щадящем режиме важно соблюдать технику безопасности. Ротач советует тщательно подбирать уровень нагрузки, обязательно делать разминку до начала и заминку после пробежки.

Также стоит внимательно следить за реакцией тела — если во время занятия появляется дискомфорт или усталость, тренировку лучше прервать.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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