Бег может навредить! Вот что нужно знать мужчинам за 40

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Мужчинам старше 40 стоит внимательнее относиться к пробежкам — с возрастом организм меняется, и тренировки требуют другого подхода.

Фото: Электронная почта by Кайл Кэссиди, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бегущий человек

Как объяснила фитнес-тренер Ирина Ротач в беседе с Men Today, после сорока лет снижается скорость метаболизма, уменьшается мышечная масса, а жировые отложения, наоборот, растут. Кроме того, ухудшается работа сосудистой системы, что повышает риски во время интенсивных нагрузок.

В таких условиях бег трусцой, или джоггинг, становится оптимальным решением. Однако даже в щадящем режиме важно соблюдать технику безопасности. Ротач советует тщательно подбирать уровень нагрузки, обязательно делать разминку до начала и заминку после пробежки.

Также стоит внимательно следить за реакцией тела — если во время занятия появляется дискомфорт или усталость, тренировку лучше прервать.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

