Ягодицы вырастут за месяц: вот как усилить эффект от румынской тяги

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Румынская тяга — один из видов становой тяги на прямых ногах. Как усилить эффект от этого популярного упражнения, расскажем в этом материале.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Девушка выполняет приседания со штангой

"Румынская тяга выполняется с отведенным назад тазом и немного согнутыми коленями. Таз должен быть подвижным, а колени сохраняться слегка согнутыми на протяжении всего выполнения", — цитирует "СЭ" фитнес-тренера Елену Соболь.

Как делать?

Возьмите штангу хватом сверху, убедившись, что она располагается на стойке ниже уровня плеча. Это очень важно, так как неправильное положение штанги может увеличить риск травм спины до начала тренировки. Поднимите штангу и сделайте шаг назад от стойки, сохраняя спину прямой. Проверьте, что лопатки сведены, а грудь выдвинута вперед, что позволит избежать неправильной осанки. На вдохе начните постепенно отводить таз назад, как будто ягодицы стремятся по прямой линии к стене, находящейся за вами. Следите за тем, чтобы ваш взгляд оставался направленным вперед, не запрокидывайте голову. Колени оставляйте слегка согнутыми на протяжении всего упражнения. Опустите штангу вдоль ног до середины голени. На выдохе, начиная с нижней точки, поднимайтесь, возвращайте таз вперед. В верхней позиции колени должны оставаться слегка согнутыми, а корпус ровным.

Румынскую тягу можно разнообразить и усилить эффект от нее благодаря разным вариациям выполнения. Например, делает её в Смите или на одной ноге.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

