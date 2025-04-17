Токсичный бодипозитив или почему полные люди ненавидят ЗОЖников

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Нутрициолог Екатерина Гузман считает, что бодипозитив не несет вреда. Однако он может перейти в токсичную форму, которая по-настоящему опасна.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Люди с токсичным бодипозитивом:

Забивают на заботу о здоровье

Они считают, что правильное питание и спорт — это проявления шейминга (публичного осуждения). То есть людям с лишним весом навязывают стереотипы о красоте.

Игнорируют медицинские данные

Такие люди отрицают последствия ожирения, например диабет второго типа, некоторые формы онкологии, заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ведут нездоровый образ жизни

Их завтрак, обед и ужин — фастфуд. Еще эти люди отказываются от помощи врачей.

Ненавидят тех, кто ведет ЗОЖ

Люди, которые ведут активный и здоровый образ жизни, следят за питанием, подвержены критике со стороны полных людей, которые поддерживают токсичный бодипозитив.

"Снижение продолжительности жизни — еще одно последствие приверженности к токсичному бодипозитиву. Кроме того, у молодежи формируются неправильные установки. Еще одна опасность — снижение мотивации к заботе о себе", — цитирует "СЭ" Гузман.

Она рекомендует различать здоровый бодипозитив и токсичный, следить за здоровьем и питанием, не поддаваться на манипуляции.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

