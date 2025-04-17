Секрет идеальных мускул: вот почему Омега-3 нужно принимать перед тренировкой

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Омега-3 есть повсюду, однако их польза для здоровья до сих пор мало изучена. По сравнению с вездесущими белками и углеводами этим элементам часто уделяют мало внимания в планах питания спортсменов, что приводит к потере их огромной пользы для физической формы.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

Омега-3 могут играть решающую роль: от ускорения восстановления и повышения выносливости до повышения ясности ума. Тяжелоатлетам это известно уже много лет, а среди тех, кто занимается с гантелями и штангой, многие уже давно принимают по две капсулы рыбьего жира перед тренировкой.

Благодаря высокому содержанию Омега-3 это (практически безвкусное) масло обеспечивает энергией для самых интенсивных и эффективных тренировок, а также снимает болезненные ощущения после тренировки. Поскольку Омега-3 является важным питательным веществом, независимо от ваших тренировочных целей вам следует потреблять его больше.

Что такое Омега-3?

Это не конкретное питательное вещество. Омега-3 относится к классу незаменимых полиненасыщенных жиров, известных как жирные кислоты омега-3. Их потребление необходимо для общего функционирования организма. Под общим названием Омега-3 понимают три различных типа: DHA, EPA и ALA.

Каждый из них обладает уникальными свойствами, которые имеют решающее значение для спортивных результатов:

DHA

Это жирная кислота Омега-3, которая в большом количестве содержится в рыбе и водорослях. Он влияет на когнитивные способности, память и ясность ума. Он также снижает окислительный стресс, вызванный физическими упражнениями, тем самым помогая поддерживать концентрацию и хорошую реакцию во время более сложных видов деятельности.

EPA

Также содержится в рыбе и водорослях. Она известна своими противовоспалительными свойствами. Вместе с DHA он способствует восстановлению после тренировки.

АLA

Она содержится в растительных источниках и поддерживает здоровье сердца.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



