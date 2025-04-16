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Губерниев всерьёз собрался сменить профессию

0:32
Спорт

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев уверен, что его поставят руководить Федерацией лыжных гонок России.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

"Я не намерен стать президентом Федерации лыжных гонок России. Я ее возглавлю, триумфально и искрометно выиграв выборы. Это разница", — заявил Губерниев.

Сейчас федерацию возглавляет Елена Вяльбе. А Губерниев ранее говорил о том, что ей пора покинуть пост президента ФЛГР, сообщает сайт aif. ru.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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