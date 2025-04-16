Губерниев всерьёз собрался сменить профессию

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев уверен, что его поставят руководить Федерацией лыжных гонок России.
"Я не намерен стать президентом Федерации лыжных гонок России. Я ее возглавлю, триумфально и искрометно выиграв выборы. Это разница", — заявил Губерниев.
Сейчас федерацию возглавляет Елена Вяльбе. А Губерниев ранее говорил о том, что ей пора покинуть пост президента ФЛГР, сообщает сайт aif. ru.
Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ».
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