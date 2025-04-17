Спартак уничтожил Урал за 45 минут: тренер раскрыл главную причину катастрофы 0:3

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Главный тренер екатеринбургского "Урала" Сергей Томаров заявил, что остался недоволен игрой своей команды в первом тайме матча Кубка России против московского "Спартака".

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По его словам, "Спартак" выглядел заряженным и мотивированным, а его подопечные не смогли предложить сопернику свои варианты развития игры, пишет Газета.Ru.

"У нас не получилась игра в первом тайме, "Спартак" был заряжен и максимально мотивирован. Хотели предложить им свои варианты развития игры, но не получилось", — сказал Томаров.

"Урал" пропустил три гола в первом тайме, практически не угрожая воротам соперника. Лишь в концовке матча у команды начали появляться моменты, но реализовать их не удалось, добавил тренер.

Матч, который проходил на стадионе "Лукойл Арена" в Москве, завершился со счётом 3:0 в пользу "Спартака". Все три гола были забиты в первом тайме. На шестой минуте Кристофер Мартинс открыл счёт, на 28-й минуте Маркиньос удвоил преимущество, а на 40-й минуте Эсекьель Барко установил окончательный результат, реализовав пенальти.

Уточнения

Серге́й Алекса́ндрович Томаро́в (род. 25 мая 1982, Мелеуз, Башкирская АССР, Башкирская АССР, СССР) — российский футболист, игрок в мини-футбол, тренер.



«Ура́л» — российский футбольный клуб из Екатеринбурга.

