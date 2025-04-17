Смотрел одним глазом: Мостовой объяснил, почему победа Спартака над Уралом была для него очевидна

1:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что у екатеринбургского "Урала" не было шансов на победу в полуфинальном матче Кубка России против московского "Спартака".

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Мостовой удивился, что после поражения от "Махачкалы" некоторые люди высказывали предположения о возможной неудаче "Спартака" в матче с "Уралом".

"У нас же многие разбираются в футболе. И меня удивило, что после поражения от Махачкалы кто-то высказывал мысли, что "Спартак" может и "Урал" не обыграть. Ребята, вы в своем уме?", — задал вопрос Мостовой.

Он отметил, что, хотя поражение от "Махачкалы" можно было представить, исход матча с "Уралом" был очевиден. Мостовой подчеркнул, что если бы "Спартак" забил пенальти во втором тайме, он мог бы выиграть или, по крайней мере, не проиграть, пишет Газета.Ru, ссылаясь на футболиста.

По мнению Мостового, шансы "Урала" на победу были минимальными, особенно учитывая, что матч проходил не в Екатеринбурге. Он также отметил, что по логике и нормальной схеме, используемой в Европе, "Спартак" должен был уже давно вылететь из турнира. Однако, по его словам, он знал, что "Спартак" выиграет у "Урала", и предполагал счет 2:0 или 3:1, что и произошло. Мостовой добавил, что смотрел матч с минимальным вниманием, так как был уверен в победе "Спартака".



Накануне "Спартак" одержал разгромную победу над "Уралом", забив голы Кристоферу Мартинсу, Маркиньосу и Эсекьелю Барко, который реализовал пенальти.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Мостово́й (род. 22 августа 1968, Ломоносов, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник.



«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.



«Ура́л» — российский футбольный клуб из Екатеринбурга.

