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Подтянутые руки без спортзала: вот что работает круче тренажёров

1:47
Спорт

Дряблая кожа на руках может досаждать даже стройным девушкам. Особенно это заметно у тех, кто быстро сбросил вес — мышцы просто не успевают подтянуться. И даже тренажёры в зале не всегда помогают.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

А вот одно проверенное советское упражнение справляется с этой задачей безотказно. Никаких сложных приспособлений и абонементов в фитнес-клуб — только ты и стул. Да, ты не ослышалась!

Почему оно работает

Это упражнение — обратные отжимания — направлено на трицепс, ту самую зону, где чаще всего и скапливается дряблость. Главное его преимущество — доступность и быстрая эффективность. А ещё его можно делать дома в любое время.

Как выполнять упражнение

  1. Найди устойчивый стул или скамью.

  2. Встань к нему спиной и упрись руками в край сидения — руки на ширине плеч.

  3. Ягодицы выдвинь немного вперёд, ноги согни и поставь на пол.

  4. Руки оставь слегка согнутыми — это снизит нагрузку на суставы.

  5. Медленно опускай таз вниз, пока локти не согнутся под углом 90 градусов.

  6. Отталкивайся руками и возвращайся в исходную позицию.

Сколько раз делать

Начни с 3 подходов по 10-15 повторений. Между подходами — отдых 1-2 минуты. Не торопись, слушай тело — лучше меньше, но правильно.

Это простое советское упражнение избавит тебя от дряблых рук: работает круче любого тренажера!

Такой домашний мини-комплекс — отличная альтернатива спортзалу. Делай регулярно — и очень скоро увидишь, как кожа на руках становится упругой, а мышцы — подтянутыми.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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