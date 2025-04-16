Подтянутые руки без спортзала: вот что работает круче тренажёров

Дряблая кожа на руках может досаждать даже стройным девушкам. Особенно это заметно у тех, кто быстро сбросил вес — мышцы просто не успевают подтянуться. И даже тренажёры в зале не всегда помогают.
А вот одно проверенное советское упражнение справляется с этой задачей безотказно. Никаких сложных приспособлений и абонементов в фитнес-клуб — только ты и стул. Да, ты не ослышалась!
Это упражнение — обратные отжимания — направлено на трицепс, ту самую зону, где чаще всего и скапливается дряблость. Главное его преимущество — доступность и быстрая эффективность. А ещё его можно делать дома в любое время.
Найди устойчивый стул или скамью.
Встань к нему спиной и упрись руками в край сидения — руки на ширине плеч.
Ягодицы выдвинь немного вперёд, ноги согни и поставь на пол.
Руки оставь слегка согнутыми — это снизит нагрузку на суставы.
Медленно опускай таз вниз, пока локти не согнутся под углом 90 градусов.
Отталкивайся руками и возвращайся в исходную позицию.
Начни с 3 подходов по 10-15 повторений. Между подходами — отдых 1-2 минуты. Не торопись, слушай тело — лучше меньше, но правильно.
Это простое советское упражнение избавит тебя от дряблых рук: работает круче любого тренажера!
Такой домашний мини-комплекс — отличная альтернатива спортзалу. Делай регулярно — и очень скоро увидишь, как кожа на руках становится упругой, а мышцы — подтянутыми.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.