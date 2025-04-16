Беги от него: 6 фраз, которые говорят о том, что твой тренер — шарлатан

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер — это не просто человек, который считает твои повторения. Это партнёр, который должен поддерживать, корректировать и помогать прогрессировать. Но если на занятиях звучат эти фразы — срочно меняй специалиста. Вот 6 тревожных сигналов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка с тренером в тренажерном зале

Отработай еду, которую ты съела

Нет. Еда — это не наказание. Такой подход может привести к расстройствам пищевого поведения. Фитнес не про вину, а про заботу о себе.

Ты толстая, но мы всё исправим

Если тренер комментирует твоё тело с критикой — это не мотивация, а откровенный бодишейминг. Ты не обязана менять фигуру ради чьих-то стандартов.

Нет боли — нет результата

Лёгкое жжение в мышцах — нормально. А боль в суставах, сухожилиях, связках — нет. Настоящий профессионал всегда корректирует программу, а не игнорирует твоё самочувствие.

Не останавливайся, пока не закончишь

Даже если тебе плохо — "дожимать" нельзя. Уважение к телу и его возможностям важнее. Настоящая эффективность — в работе с телом, а не против него.

Будешь тягать железо — станешь мужиком

Миф. Силовые тренировки не делают женщину "перекачанной". Зато они укрепляют здоровье и уверенность. И да — твои мышцы никому не должны нравиться, кроме тебя.

Лучшее время для тренировок — это…

Правильное время — то, которое тебе удобно. Не существует "идеального" часа — главное, чтобы тренировки не мешали жизни, а вписывались в неё.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

