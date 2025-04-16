Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семья русинов сбежала из Европы из-за пропаганды ЛГБТ*
Лавровый лист: рядом с какими растениями его сажать и с какими не стоит
Самое необычное, что вы пробовали: этот бар в Италии разрушает стереотипы о миксологии
Весна и психика: почему с первыми теплыми днями нас разносит
Прощай, отёки и тусклый цвет лица: баночный массаж, который омолаживает с первого применения
Самая недооценённая птица на Земле: вот что ты упускаешь
Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова
Галкин* показал, как Пугачёва отплясывает в танце: сколько в ней девчачьей лёгкости
Не просто запах: как ароматы влияют на нашу память и обучение

Беги от него: 6 фраз, которые говорят о том, что твой тренер — шарлатан

1:38
Спорт

Тренер — это не просто человек, который считает твои повторения. Это партнёр, который должен поддерживать, корректировать и помогать прогрессировать. Но если на занятиях звучат эти фразы — срочно меняй специалиста. Вот 6 тревожных сигналов.

Тренировка с тренером в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка с тренером в тренажерном зале

Отработай еду, которую ты съела

Нет. Еда — это не наказание. Такой подход может привести к расстройствам пищевого поведения. Фитнес не про вину, а про заботу о себе.

Ты толстая, но мы всё исправим

Если тренер комментирует твоё тело с критикой — это не мотивация, а откровенный бодишейминг. Ты не обязана менять фигуру ради чьих-то стандартов.

Нет боли — нет результата

Лёгкое жжение в мышцах — нормально. А боль в суставах, сухожилиях, связках — нет. Настоящий профессионал всегда корректирует программу, а не игнорирует твоё самочувствие.

Не останавливайся, пока не закончишь

Даже если тебе плохо — "дожимать" нельзя. Уважение к телу и его возможностям важнее. Настоящая эффективность — в работе с телом, а не против него.

Будешь тягать железо — станешь мужиком

Миф. Силовые тренировки не делают женщину "перекачанной". Зато они укрепляют здоровье и уверенность. И да — твои мышцы никому не должны нравиться, кроме тебя.

Лучшее время для тренировок — это…

Правильное время — то, которое тебе удобно. Не существует "идеального" часа — главное, чтобы тренировки не мешали жизни, а вписывались в неё.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Домашние животные
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить Аудио 
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Популярное
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.

Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Семья русинов сбежала из Европы из-за пропаганды ЛГБТ*
Лавровый лист: рядом с какими растениями его сажать и с какими не стоит
Самое необычное, что вы пробовали: этот бар в Италии разрушает стереотипы о миксологии
Весна и психика: почему с первыми теплыми днями нас разносит
Прощай, отёки и тусклый цвет лица: баночный массаж, который омолаживает с первого применения
Самая недооценённая птица на Земле: вот что ты упускаешь
Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова
Галкин* показал, как Пугачёва отплясывает в танце: сколько в ней девчачьей лёгкости
Не просто запах: как ароматы влияют на нашу память и обучение
17 апреля: День ветеранов МВД России и налог на бороды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.