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Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше

2:54
Спорт

Плато — это не провал и не повод винить себя. Это естественный этап в любом процессе похудения. Чем ближе ты к цели, тем медленнее уходит вес, и это абсолютно нормально. Но если стрелка весов "застыла" на одной отметке, а усилия больше не дают результата — пора внести корректировки.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Вот 7 шагов, которые помогут выйти из тупика и снова сдвинуть вес.

Пересчитай свою норму калорий

Организм тратит меньше энергии, когда вес становится ниже. Поэтому формула, по которой ты худела три месяца назад, сейчас может уже не работать. Раз в 1-2 месяца стоит пересматривать свою калорийность, чтобы сохранять дефицит и не тормозить процесс.

Веди дневник питания

Даже если ты уверена, что ешь "как обычно", вероятны незаметные "плюсики" в виде увеличившихся порций, частых перекусов или скрытых калорий. Фиксация всего, что ты съедаешь, помогает объективно оценить рацион и вовремя скорректировать его.

Увеличь повседневную активность

Знакомо понятие NEAT? Это все движения, которые не являются тренировкой: шаги, уборка, суета по дому. Именно они могут "сжечь" до половины всех калорий. При дефиците питания организм инстинктивно экономит на таких движениях. Поэтому — двигайся чаще: поднимайся по лестнице, проходи пару лишних остановок пешком, вставай с кресла просто так.

Работай на прогресс, а не на новизну

Чтобы сжигать жир, тренировки должны быть нагрузочными, а не просто новыми. Увеличивай вес, темп, количество подходов. Не обязательно искать модный тренажер — прогресс достигается последовательностью. И не пропускай занятия: шанс пропустить следующее резко возрастает после первого срыва.

Не забывай про восстановление

Недостаток сна, обезвоживание, переутомление — всё это мешает снижению веса. Восстановление — не поблажка, а часть плана. Слушай тело, давай ему отдыхать, пей воду и не пренебрегай едой после тренировки.

Забудь о жестких диетах

Экстремальные схемы вроде "минус 5 кг на гречке" дают быстрый, но краткосрочный эффект. Они сжигают не жир, а мышцы, замедляют метаболизм и вызывают эффект "йо-йо". После таких диет вес почти всегда возвращается — и часто с прибавкой.

Перенеси акцент на завтрак и обед

Тело лучше усваивает калории в первой половине дня. Если завтрак и обед составляют 75% дневного рациона, а ужин — всего 25%, это помогает стабилизировать уровень сахара и ускорить похудение. Ужинать стоит легко и не поздно, но вовсе не отказываться от еды.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше
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