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Стройное тело, но живот всё равно выпирает? Вот в чём причина и как это исправить

3:01
Спорт

Живот, который выдает под одеждой лёгкий "валик", может появляться даже у стройных женщин. Причина не всегда в неправильном питании или отсутствии спорта. Часто всё гораздо глубже — в буквальном смысле. И касается мышц тазового дна, которые отвечают не только за интимное здоровье, но и за поддержку внутренних органов и распределение давления в брюшной полости.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Почему слабые мышцы тазового дна толкают живот вперёд

Когда эти мышцы не работают как следует, часть нагрузки с живота уходит — и даже при хорошем прессе нижняя часть живота может начать выпирать. Это особенно актуально после родов, при сидячем образе жизни и слабой осанке. Поддержка изнутри ослабевает — и фигура теряет чёткие контуры.

Поэтому, если хочется подтянутого живота, нужно включить в тренировку упражнения для интимной зоны. Ниже — три простых, но эффективных способа активировать тазовое дно прямо дома.

Подъемы на колени

Это несложное упражнение тренирует сразу живот, ягодицы и интимную мускулатуру.

  • Встань на колени, ноги — на ширине плеч.
  • Заведи руки за голову, втяни живот и напряги мышцы тазового дна (как будто "подтягиваешь" их вверх).
  • Медленно опускайся на пятки и возвращайся обратно.
  • Повтори 15-20 раз, двигаясь медленно и осознанно.

Важно: следи за дыханием и не позволяй животу "свисать" — держи его в тонусе всё время.

Подъёмы таза лёжа

Упражнение усиливает контроль над тазовым дном и прорабатывает ягодицы.

  • Ляг на спину, ноги согни, стопы — на ширине таза.
  • Руки расслабь, живот и тазовое дно напряги.
  • Поднимай таз вверх, не разжимая мышцы.
  • Медленно опускай и повтори 15-20 раз.

Фокусируйся не на количестве, а на качестве движения и глубокой активации мышц.

Растяжка кошка

Статическое упражнение, которое помогает включать тазовое дно даже в растянутом положении.

  • Встань на четвереньки, ладони и колени — на ширине плеч.
  • Медленно опускай грудь к полу, руки вытягивай вперёд.
  • Подбородок и грудь должны касаться пола.
  • Останься в этом положении на 20-30 секунд.
  • Старайся в это время удерживать мышцы тазового дна в лёгком напряжении.

Можно дополнительно сокращать и отпускать мышцы, тренируя контроль и выносливость.

Почему это важно

Работа с мышцами тазового дна — это не только про плоский живот, но и про:

  • Улучшение осанки.
  • Профилактику опущения органов.
  • Укрепление интимного здоровья.
  • Повышение чувствительности.

Добавь эти упражнения в ежедневную практику — и через несколько недель заметишь, как изменится не только живот, но и общее самочувствие.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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