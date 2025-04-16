Тренируешься усердно, но весы не двигаются? Вот что ты делаешь не так

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Ходишь в зал, потеешь на беговой дорожке, выкладываешься на тренировках — но стрелка весов не двигается. Почему? Всё просто: результат в фитнесе зависит не только от усилий, но и от того, как ты их прикладываешь.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Вот 4 ошибки, которые мешают сбросить вес даже самым упорным.

Разминка не по делу

Если ты просто проходишься по дорожке 5 минут — это не разминка. По словам тренера Люси Коуэн, настоящая разминка должна активировать тело, а не просто разогреть его.

Что делать

Делай высокую планку с мягкими скрутками.

"Собаку мордой вниз" и "вверх" для раскрытия тела.

Упражнения на подвижность, а не просто растяжку.

Это улучшает амплитуду движений и делает тренировку продуктивнее.

Только кардио — и никаких гантелей

Кардио помогает тратить калории, но без силовых ты:

Теряешь мышечную массу.

Замедляешь метаболизм.

Не получаешь стойкого результата.

Гантели, штанга и гири не делают из женщин "качков", но точно делают тело рельефнее, обмен веществ — быстрее, а осанку — лучше.

Отсутствие полноценного отдыха

Хочешь больше — тренируешься больше? Ошибка. Организм восстанавливается в дни отдыха, и без них мышцы не растут, жир не уходит, и мотивация падает.

Совет: выделяй минимум 2-3 дня на восстановление в неделю. Иначе тело будет копить стресс вместо сжигания жира.

Кардио и силовая в один день

Да, совмещать можно, но не в любой последовательности. Бегать полчаса, а потом пытаться тянуть штангу — плохая идея. Лучше разнести тренировки по дням или чётко разделить их во времени.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

