Тренируешься усердно, но весы не двигаются? Вот что ты делаешь не так

Ходишь в зал, потеешь на беговой дорожке, выкладываешься на тренировках — но стрелка весов не двигается. Почему? Всё просто: результат в фитнесе зависит не только от усилий, но и от того, как ты их прикладываешь.
Вот 4 ошибки, которые мешают сбросить вес даже самым упорным.
Если ты просто проходишься по дорожке 5 минут — это не разминка. По словам тренера Люси Коуэн, настоящая разминка должна активировать тело, а не просто разогреть его.
Это улучшает амплитуду движений и делает тренировку продуктивнее.
Кардио помогает тратить калории, но без силовых ты:
Гантели, штанга и гири не делают из женщин "качков", но точно делают тело рельефнее, обмен веществ — быстрее, а осанку — лучше.
Хочешь больше — тренируешься больше? Ошибка. Организм восстанавливается в дни отдыха, и без них мышцы не растут, жир не уходит, и мотивация падает.
Да, совмещать можно, но не в любой последовательности. Бегать полчаса, а потом пытаться тянуть штангу — плохая идея. Лучше разнести тренировки по дням или чётко разделить их во времени.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.