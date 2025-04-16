Без спортзала и затрат: руки, от которых невозможно отвести взгляд

Красивые руки — это не только про эстетику. Сильные мышцы помогают в быту, улучшают осанку и придают уверенности. И всё это можно получить дома, без дорогого оборудования. Всё, что нужно — немного свободного времени и пара гантелей.
1. Подъёмы на бицепс
Классика, которая работает всегда. Стань прямо, гантели в руках, ладони вперёд. Подними вес к плечам, задержись и опусти обратно. Делай 2 подхода по 10 повторений.
2. Жим над головой
Отлично прорабатывает плечи, бицепсы и трицепсы. Подними гантели на уровень плеч, затем выжми вверх — не до конца выпрямляя локти. Вернись в исходное положение.
3. Отжимания на скамье (бенч-дропы)
Садишься между двумя скамьями, руками упираешься за спиной. Опускаешь корпус до 90 градусов в локтях и поднимаешься. Можно усложнить, положив утяжеление на бёдра.
4. Подтягивания
Если есть турник — отлично. Хват ладонями к себе, подними тело, пока подбородок не окажется над перекладиной. Новичкам можно попросить подстраховку.
5. Разгибания на трицепс
Встань прямо, подними руки с гантелями над головой. Опускай гантели за голову до касания предплечьями бицепсов и возвращайся в исходное положение. Главное — не двигать плечами.
Делай упражнения 3 раза в неделю, не забывай про разминку и заминку. Начни с малого, постепенно увеличивай нагрузку. А через пару недель в зеркале — заметные перемены.
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