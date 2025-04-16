Без спортзала и затрат: руки, от которых невозможно отвести взгляд

1:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Красивые руки — это не только про эстетику. Сильные мышцы помогают в быту, улучшают осанку и придают уверенности. И всё это можно получить дома, без дорогого оборудования. Всё, что нужно — немного свободного времени и пара гантелей.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

Лучшие упражнения для рук

1. Подъёмы на бицепс

Классика, которая работает всегда. Стань прямо, гантели в руках, ладони вперёд. Подними вес к плечам, задержись и опусти обратно. Делай 2 подхода по 10 повторений.

2. Жим над головой

Отлично прорабатывает плечи, бицепсы и трицепсы. Подними гантели на уровень плеч, затем выжми вверх — не до конца выпрямляя локти. Вернись в исходное положение.

3. Отжимания на скамье (бенч-дропы)

Садишься между двумя скамьями, руками упираешься за спиной. Опускаешь корпус до 90 градусов в локтях и поднимаешься. Можно усложнить, положив утяжеление на бёдра.

4. Подтягивания

Если есть турник — отлично. Хват ладонями к себе, подними тело, пока подбородок не окажется над перекладиной. Новичкам можно попросить подстраховку.

5. Разгибания на трицепс

Встань прямо, подними руки с гантелями над головой. Опускай гантели за голову до касания предплечьями бицепсов и возвращайся в исходное положение. Главное — не двигать плечами.

Как построить результат

Делай упражнения 3 раза в неделю, не забывай про разминку и заминку. Начни с малого, постепенно увеличивай нагрузку. А через пару недель в зеркале — заметные перемены.

Уточнения

Двуглавая мышца бедра (лат. Musculus biceps femoris) — мышца задней группы мышц бедра.

