Фигура как от скульптора: эта тренировка делает бёдра шире, а талию тоньше

Стройность и рельеф — это не обязательно про прямоугольную фигуру. Наоборот: округлые формы, подчёркнутые тонкой талией, делают силуэт гармоничным. Если хочется более выразительных бёдер и подтянутых ягодиц, всё решается упражнениями — и без грамма лишнего веса!
Работать нужно с двух сторон: прокачивать ягодицы, переднюю и заднюю поверхность бёдер — и одновременно укреплять пресс и поясницу. Это не только создаёт эффект «песочных часов», но и визуально делает бёдра шире.
Подъём ноги в упоре на четвереньках. Один из самых эффективных способов активировать ягодичные мышцы.
Шаги на платформу. С гантелями в руках — отличная нагрузка на бёдра и попу.
Ягодичный мостик. Лёжа на спине, поднимаем таз — работает весь низ тела.
Приседания. Классика! А если опуститься чуть ниже 90°, активируется больше мышц.
Супермен. Лёжа на животе, поднимаем руки и ноги — укрепляем спину и ягодицы.
Выпады вперёд. Акцент на квадрицепсы, бицепсы бедра и, конечно, попу.
Велосипедные скручивания. Пресс, косые мышцы живота — именно то, что «рисует» талию.
3 подхода по 15–20 повторений — и фигура начнёт преображаться. Добавь в тренировки эти движения, и выразительные формы — уже не мечта, а реальность.
Я́годи́цы - мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.