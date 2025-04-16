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Фигура как от скульптора: эта тренировка делает бёдра шире, а талию тоньше

1:37
Спорт

Стройность и рельеф — это не обязательно про прямоугольную фигуру. Наоборот: округлые формы, подчёркнутые тонкой талией, делают силуэт гармоничным. Если хочется более выразительных бёдер и подтянутых ягодиц, всё решается упражнениями — и без грамма лишнего веса!

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

В чём секрет

Работать нужно с двух сторон: прокачивать ягодицы, переднюю и заднюю поверхность бёдер — и одновременно укреплять пресс и поясницу. Это не только создаёт эффект «песочных часов», но и визуально делает бёдра шире.

Топ-упражнения для бёдер и ягодиц

  • Подъём ноги в упоре на четвереньках. Один из самых эффективных способов активировать ягодичные мышцы.

  • Шаги на платформу. С гантелями в руках — отличная нагрузка на бёдра и попу.

  • Ягодичный мостик. Лёжа на спине, поднимаем таз — работает весь низ тела.

  • Приседания. Классика! А если опуститься чуть ниже 90°, активируется больше мышц.

  • Супермен. Лёжа на животе, поднимаем руки и ноги — укрепляем спину и ягодицы.

  • Выпады вперёд. Акцент на квадрицепсы, бицепсы бедра и, конечно, попу.

  • Велосипедные скручивания. Пресс, косые мышцы живота — именно то, что «рисует» талию.

Главное — регулярность

3 подхода по 15–20 повторений — и фигура начнёт преображаться. Добавь в тренировки эти движения, и выразительные формы — уже не мечта, а реальность.

Уточнения

Я́годи́цы - мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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