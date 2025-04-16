Щёки исчезают, контур появляется: 8 шагов к лицу как на фильтре

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Лицо — одна из самых упрямых зон, когда речь заходит о жире. Пока одни мечтают о быстрых результатах с помощью косметической хирургии, другие ищут способы без боли и риска. Оказывается, есть простой путь: немного усилий, немного дисциплины — и никаких скальпелей. Вот 8 натуральных шагов, которые помогут избавиться от округлостей и вернуть лицу чёткие очертания.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Начни с общего похудения

Жир уходит не по частям — худеет всё тело. А значит, если вес в целом снижается, лицо тоже постепенно подтянется. Самое разумное — создать дефицит калорий: потреблять на 500 ккал меньше, чем тратишь. А когда процесс запущен — подключить упражнения для лица.

Упражнения для щёк и подбородка

Специальная гимнастика помогает не только укрепить мышцы, но и визуально "подтянуть" лицо. Например:

"Скульптор щёк" - широкая улыбка без зубов, нажатие пальцами по направлению к скулам и фиксация на 20 секунд.

"Черпак подбородка" - втянутые губы, движение нижней челюстью вверх с натяжением и удержанием.

Йога для лица

Сукшма-йога — мягкий подход к тонусу. Надуй щёки воздухом, подержи и выдохни. Или приподними подбородок с помощью большого пальца. Повтори несколько раз — мышцы запомнят.

Домашние средства для упругости

Попробуй натуральную косметику с пользой:

Какао-масло - стимулирует выработку коллагена.

Дыня и огурец - витамин С и увлажнение.

Глиняные маски - активизируют регенерацию и борются с отёками.

Меньше соли — меньше отёков

Чрезмерная соль = задержка жидкости. Ограничь солёное и пей больше воды. Продукты с содержанием натрия ниже 120 мг на 100 г — твои друзья.

Уменьши алкоголь

Алкоголь обезвоживает и провоцирует отёки. Он калориен, и часто жир оседает в лице. Меньше бокалов — чётче контур.

Спи достаточно

Недосып отражается на лице: мешки, отёки, потеря тонуса. Сон восстанавливает не только силы, но и кожу.

Обрати внимание на здоровье

Если отёки появились внезапно, стоит проверить щитовидку, синусы, почки и железы. Иногда именно внутренние сбои отражаются в зеркале.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.

