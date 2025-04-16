Живот станет плоским и рельефным: этот трюк с питанием ускорит появление кубиков

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Спорт

Хотите быстро накачать пресс? Это проще, чем кажется. Главное — регулярность, правильная техника и немного терпения.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Начните с базовых упражнений: скручивания, планка, "велосипед" — всё это эффективно прорабатывает мышцы живота и подходит даже новичкам. Не обязательно тренироваться каждый день — достаточно 3-4 раз в неделю, давая мышцам время на восстановление.

Но помните: никакие упражнения не помогут, если питание оставляет желать лучшего. Уберите лишний сахар, фастфуд и добавь больше белка, клетчатки и воды. 

Ускорить результат помогут кардио-нагрузки — бег, ходьба, танцы, даже прыжки со скакалкой. Ну и не забывайте отслеживать прогресс: фото, замеры, зеркало — отличная мотивация.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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