Живот станет плоским и рельефным: этот трюк с питанием ускорит появление кубиков

Хотите быстро накачать пресс? Это проще, чем кажется. Главное — регулярность, правильная техника и немного терпения.
Начните с базовых упражнений: скручивания, планка, "велосипед" — всё это эффективно прорабатывает мышцы живота и подходит даже новичкам. Не обязательно тренироваться каждый день — достаточно 3-4 раз в неделю, давая мышцам время на восстановление.
Но помните: никакие упражнения не помогут, если питание оставляет желать лучшего. Уберите лишний сахар, фастфуд и добавь больше белка, клетчатки и воды.
Ускорить результат помогут кардио-нагрузки — бег, ходьба, танцы, даже прыжки со скакалкой. Ну и не забывайте отслеживать прогресс: фото, замеры, зеркало — отличная мотивация.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?