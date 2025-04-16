Ошибка, которую совершают 90% в зале: фитнес-эксперт раскрыл простой секрет эффективной тренировки

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы тренируетесь как попало, эффект от занятий может оказаться гораздо ниже, чем вы рассчитывали. По словам фитнес-эксперта Эдуарда Каневского, правильная последовательность упражнений играет ключевую роль — и это не просто формальность, а вопрос эффективности и безопасности.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

В беседе с "Москва 24" Каневский объяснил, что тренировка должна начинаться с базовых упражнений — именно они запускают в работу крупные мышечные группы и дают телу основной импульс. Только после этого имеет смысл переходить к изолированным движениям, которые "добивают" отдельные мышцы, не перегружая всё тело.

При этом важна не только структура тренировки, но и приоритет — начинать нужно с тех зон, которые у вас отстают в развитии. Это поможет быстрее сбалансировать тело и избежать травм, связанных с мышечным дисбалансом.

Особое внимание стоит уделить упражнениям, нагружающим позвоночник — после них обязательно нужно включать в программу движения для декомпрессии, чтобы снять избыточное давление и не вызвать хронических проблем со спиной.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

