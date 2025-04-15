Локомотив уверенно обыграл Авангард в Омске и вышел вперёд в серии плей-офф

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В Омске 15 апреля местный "Авангард" и "Локомотив" провели встречу четвертьфинала Кубка Гагарина, где выиграли гости 6:2.

Фото: Официальный сайт ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв is licensed under Пресс-служба ХК "Авангард" Матч чемпионата КХЛ "Авангард" - "Локомотив" 15 апреля 2025 года

Напомним, после двух игр в Ярославле счёт в серии между "ястребами" и "путейцами" по матчам был 1:1.

В первом периоде ярославцы повели 1:0. На 17-й минуте у них забил Егор Сурин. Омичи вроде бы были активны в атаке, но плодов им это не принесло.

Во многом результат был определён во втором отрезке, когда на 28-й минуте встречи счёт стал уже 2:0. Здесь у гостей пасы отдали Шалунов и Береглазов, а забросил Максим Берёзкин.

Правда, в ответ на этот гол сибиряки забили свой — через 4 минуты, использовав закрытие обзора вратарю соперника, после прорыва по центру защитник Семён Чистяков бросил с дальней дистанции и был точен.

В третьем периоде однако не Омск догнал соперника в счёте, а "железнодорожники" увеличили свой отрыв. На 50-й минуте у них отличился Максим Шалунов — 3:1. А на 53-й минуте стало и 4:1 — Берёзкин оформил дубль.

"Авангард" далее не сдался, но, играя без вратаря и в шесть полевых хоккеистов, лишь пропустил ещё дважды и забил сам один гол. У гостей до сирены отличились Александр Полунин и Артур Каюмов. У "ястребов" — Райан Спунер с передач Игумнова и Якупова.

Итого 6:2, победа "Локомотива". Счёт в этом противостоянии до четырёх побед стал 2:1 в его пользу.

"Нам хотелось начать лучше, мы в первые 10 минут игры доминировали, но не смогли забить. У гостей же случился отскок в их пользу — и шайба в наших воротах. Считаю, что весь первый период мы провели уверенно, мощно и хорошо боролись, но отскоки были не в нашу пользу.

Не могу винить ребят в недостатке самоотдачи, но мы встречаемся с очень хорошей командой, и если мы допускаем ошибку, за которую приходится заплатить, то потом очень трудно отыграться", — оценил встречу главный тренер "Авангарда" Ги Буше:

В следующей встрече серии команды сыграют также в Омске — 17 апреля.

В этот же день, 15 апреля, в Москве прошёл матч пары "Салават Юлаев" — "Спартак". Там "красно-белые" победили уфимцев 4:2.

Ранее мы писали, что снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ побудил детей в России начать заниматься хоккеем.

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.



Омск — административный центр Омской области, расположенный на слиянии рек Иртыша и Оми, крупный промышленный, культурный и научный центр Сибири.

