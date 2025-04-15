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Турнир памяти великого тренера проведут в Новосибирске

Спорт

Руководство новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" собирается увековечить память легендарного тренера Андрея Тарасенко, который умер летом прошлого года.

Хоккейная клюшка
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хоккейная клюшка

Его не стало в период, когда он занимался организацией хоккейного турнира. Сейчас в его честь хотят провести молодежные или детские соревнования.

Дело в том, что у клуба пока нет возможности организовать турнир уровня КХЛ, пишет Om1 Новосибирск.

"Начнём с хорошего детского турнира. Место ещё не уточнялось", — сообщил генеральный директор клуба.

Ранее Лев Крутохвостов признал, что минувший сезон выдался трудным, но игра команды и старт в плей-офф можно оценить удовлетворительно.

Уточнения

Во многих игровых командных видах спорта врата́рь (также голки́пер, от англ. goalkeeper) — игрок, обязанностью которого является защищать свои ворота, то есть не давать команде противника забить гол. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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