Турнир памяти великого тренера проведут в Новосибирске

Руководство новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" собирается увековечить память легендарного тренера Андрея Тарасенко, который умер летом прошлого года.
Его не стало в период, когда он занимался организацией хоккейного турнира. Сейчас в его честь хотят провести молодежные или детские соревнования.
Дело в том, что у клуба пока нет возможности организовать турнир уровня КХЛ, пишет Om1 Новосибирск.
"Начнём с хорошего детского турнира. Место ещё не уточнялось", — сообщил генеральный директор клуба.
Ранее Лев Крутохвостов признал, что минувший сезон выдался трудным, но игра команды и старт в плей-офф можно оценить удовлетворительно.
Во многих игровых командных видах спорта врата́рь (также голки́пер, от англ. goalkeeper) — игрок, обязанностью которого является защищать свои ворота, то есть не давать команде противника забить гол.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.