Червиченко раскрыл проклятие Краснодара: вот почему им не видать чемпионства

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение, что "Краснодар" не сможет стать чемпионом России из-за особенностей своей психологии.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФК "Краснодар"

Он заявил, что у "Краснодара" нет шансов на чемпионство, так как они не готовы к этому психологически. По словам Червиченко, у команды провинциальное мышление и отсутствует мышление победителей. Он также добавил, что "Краснодар" вечно будет занимать вторые или третьи места.

В качестве примера Червиченко привёл недавний матч "Краснодара" с "Зенитом", в котором команда вела в счёте, но не смогла удержать преимущество. Он отметил, что "Краснодар" не воспользовался возможностью додавить соперника и не использовал своё полное преимущество.

Червиченко подчеркнул, что если бы "Краснодар" выиграл тот матч, то получил бы значительное преимущество в турнирной таблице. Однако команда не смогла воспользоваться этим шансом и в итоге упустила возможность стать чемпионом.

"Но "Краснодар" поджал хвост, забился в угол и ждал, пока их не побьют до неприличия. Поэтому они никогда не станут чемпионами. У меня впечатление, что "Краснодар" боится такой ситуации, в которой может стать чемпионом. Эта ментальность не позволит им оставаться на первой строчке", — сказал Червиченко в разговоре с "Чемпионатом".

В то же время он выразил уверенность, что "Зенит", привыкший побеждать и быть чемпионом, сможет ликвидировать отставание в два очка и стать первым в турнирной таблице.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.



Андре́й Влади́мирович Червиче́нко (23 декабря 1966, Ростов-на-Дону) — российский бизнесмен, бывший президент футбольного клуба «Спартак» (Москва), бывший президент футбольного клуба «Химки».

