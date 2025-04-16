Мышцы растут быстрее, сила — плюс 15%: врач рассказал о простом способе улучшить показатели

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Ассистент кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры Института профилактической медицины Пироговского Университета Алексей Шишкин рассказал, что регулярный прием креатина в дозировке 3–5 граммов в день может значительно улучшить спортивные результаты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Креатин — это вещество, которое естественным образом присутствует в организме и играет важную роль в энергетическом обмене мышц. Он повышает уровень фосфокреатина, который, в свою очередь, ускоряет ресинтез аденозинтрифосфата (АТФ).

Это особенно важно при высокоинтенсивных тренировках, таких как спринт и силовые упражнения, поскольку АТФ является основным источником энергии для мышечных сокращений. Креатин действует как «энергетический буфер», помогая быстрее восстанавливать запасы АТФ во время тренировок, что позволяет спортсменам тренироваться дольше и с большей эффективностью.

"Исследования подтверждают: при регулярном приеме 3–5 г креатина в день спортсмены увеличивают силу на 5–15%, быстрее наращивают мышечную массу и меньше устают», — добавил врач.

Эти эффекты делают креатин популярным среди спортсменов, стремящихся улучшить свои результаты, пишет Газета.Ru.

Побочные эффекты от приема креатина, как правило, незначительны. Они могут включать временную задержку жидкости в организме или легкое расстройство желудка при превышении рекомендуемой дозы. Однако людям с заболеваниями почек следует проконсультироваться с врачом перед началом приема креатина, так как у них может быть повышен риск побочных эффектов.

Шишкин отметил, что при разумном использовании креатин является безопасным и эффективным средством для спортсменов. Оптимальную дозировку может назначить врач, учитывая индивидуальные особенности организма и цели тренировок.

Уточнения

Креати́н (от др.-греч. κρέας (род. п. κρέατος) «мясо») — азотсодержащая карбоновая кислота, которая встречается в организме позвоночных, участвует в энергетическом обмене в мышечных и нервных клетках.

