Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровавый бизнес: СБУ задержали главу военного госпиталя
Кровавый Техас: американский школьник открыл стрельбу в школе
Арабское гостепреимство: Иран пригласил спецпосланника США к себе
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Идет вооружение: Америка раскрыла, кого вооружит следующим
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ

Это упражнение в два раза эффективнее бега — и помогает худеть быстрее

1:52
Спорт

Хочется увидеть результат как можно скорее, особенно когда только начал худеть. Но тут важно не тратить время впустую. Если ты думал, что бег — лучший способ избавиться от лишнего веса, то вот неожиданная новость: есть упражнение, которое сжигает в два раза больше калорий.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Секрет — в скакалке

Прыжки со скакалкой — простое и недооценённое упражнение. А зря: всего за 10 минут ты расходуешь столько же калорий, сколько за 30 минут бега. И для этого не нужен фитнес-зал, дорогая экипировка или специальные условия. Всё, что нужно — немного свободного места и скакалка (которую легко найти даже за 200 рублей).

Почему скакалка — это суперупражнение

Прыжки задействуют сразу несколько групп мышц:

  • Ягодицы и бёдра.
  • Пресс и корпус.
  • Руки и плечи.

А ещё скакалка отлично тренирует вестибулярный аппарат, координацию и сердечно-сосудистую систему. Ты не просто худеешь — ты улучшаешь выносливость, давление и общее самочувствие.

Как и сколько прыгать

Начни с 3-5 минут, чередуя 30 секунд прыжков и 30 секунд отдыха. Постепенно увеличивай до 10 минут в день. Этого уже достаточно, чтобы через месяц заметить:

  • Подтянутую талию.
  • Стройные ноги.
  • Бодрость и энергию.

Главное — заниматься регулярно. Не обязательно каждый день, но 4-5 раз в неделю — оптимально.

Краткий вывод

Скакалка — это не детская игра, а реальный способ быстро сжечь жир, укрепить мышцы и улучшить фигуру. И всё это — без лишних затрат и выхода из дома. Так что если хочешь результат, не теряя время — попробуй этот способ уже сегодня.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эта находка переворачивает наше представление об окаменелостях: очередная загадка эволюции
Наука и техника
Эта находка переворачивает наше представление об окаменелостях: очередная загадка эволюции Аудио 
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста
Авто
5 машин, которые идеально подходят водителям старшего возраста Аудио 
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Новости спорта
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Победа или поражение: отношение Ирана к сделке с Трампом
Пакости Киева: стал известен ответ России на все действия Украины
Надежные гаранты: Иран назвал страны, с которыми может пойти на сделку с США
Меньше выпадения, больше объёма: ешь это — и расчёска останется чистой
Поиск врагов: на Украине разбушевался скандал из-за обвинений о связях с РФ
Одесса станет русской: Запад развеял миф ВСУ
Кулич на Пасху — это не просто хлеб: история и символика
Запада больше не существует: в Европе призвали посмотреть правде в глаза
Будем воевать: в США ответили, почему они просят повышать расходы на оборону в НАТО
Не трогай: 8 ядовитых красавцев, которые лучше удалить с участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.