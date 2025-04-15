Каждое утро — как рестарт: зарядка, которая сдувает отёки

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Тяжесть в теле, припухшее лицо и невыносимое желание снова лечь — знакомо? Утренние отеки могут испортить весь день. Но есть способ запустить кровообращение и "включить" лимфу за считанные минуты — с помощью лёгкой, но действенной зарядки. Упражнения не требуют особой подготовки и занимают совсем немного времени.

Фото: freepik утренняя зарядка

Почему отеки появляются по утрам

Причин много:

Избыток соли и быстрых углеводов в рационе.

Малоподвижность.

Гормональные колебания.

Болезни сердца, почек или печени.

Тесная одежда и длительное пребывание в одном положении.

Чтобы уменьшить отеки, важно двигаться, пить воду, ограничить соль и научиться управлять стрессом. А ещё - начать день с правильной разминки.

Комплекс от отеков: утренний антиотечный ритуал

Нажатия на ключицы

Поставь внешние ребра ладоней в ключичные впадины. Плечи слегка выдвинь вперёд. Мягко нажимай руками и одновременно приподнимай плечи.

15-30 повторений

Пружинные прыжки без прыжков

Встань, расслабься. Пятки слегка отбивай о пол, не отрывая носки. Всё тело — как свободный маятник. Это вибрационное движение "разгоняет" лимфу.

50-100 раз, 1-3 подхода

Руки-крест и работа лопаток

Встань, ноги на ширине плеч. Руки в стороны на уровне плеч. Выполняй скрещивания, чередуя, какая рука сверху.

30-60 повторений, 1-3 подхода

Делай медленно при остеохондрозе или проблемах с плечами.

Тараканчик

Ляг на спину, под голову — валик. Подними руки и ноги вверх. Начни трясти ими энергично, создавая вибрацию от плеч и бедер.

60 секунд, 1-3 подхода

Эти простые движения не только уменьшают отечность, но и бодрят лучше кофе. Делай их каждое утро — и тело скажет тебе спасибо.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

