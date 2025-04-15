Каждое утро — как рестарт: зарядка, которая сдувает отёки

Тяжесть в теле, припухшее лицо и невыносимое желание снова лечь — знакомо? Утренние отеки могут испортить весь день. Но есть способ запустить кровообращение и "включить" лимфу за считанные минуты — с помощью лёгкой, но действенной зарядки. Упражнения не требуют особой подготовки и занимают совсем немного времени.
Причин много:
Чтобы уменьшить отеки, важно двигаться, пить воду, ограничить соль и научиться управлять стрессом. А ещё - начать день с правильной разминки.
15-30 повторений
50-100 раз, 1-3 подхода
30-60 повторений, 1-3 подхода
Делай медленно при остеохондрозе или проблемах с плечами.
60 секунд, 1-3 подхода
Эти простые движения не только уменьшают отечность, но и бодрят лучше кофе. Делай их каждое утро — и тело скажет тебе спасибо.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.