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Подтянутое тело после 40: без зала, но с эффектом

1:52
Спорт

С годами наше тело меняется — мышцы становятся вялыми, метаболизм замедляется, энергия уходит быстрее. Но дряблость — это не приговор. Есть простые, но действенные приёмы, которые помогут тебе сохранить мышечный тонус и активность даже с возрастом.

Домашний фитнес
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Домашний фитнес

Интервалы, которые делают тело моложе

  • HIIT-тренировки — это короткие всплески активности, чередующиеся с фазами восстановления. Например: 40 секунд бега — 20 секунд ходьбы. Такие сессии не только сжигают жир, но и запускают омолаживающие процессы в мышцах. Секрет в том, что при взрывной нагрузке тело начинает адаптироваться быстрее, сохраняя силу и выносливость. А ещё - это экономия времени.

Вес — это сила

  • Силовые тренировки с отягощениями жизненно важны после 35-40 лет. Без них мышцы постепенно теряют массу и силу. Поднимать гантели, работать с собственным весом, делать выпады и приседы — это не только про фигуру, но и про здоровье суставов, спины и осанки. Мышцы — твоя страховка от возрастных изменений.

Игра с повторами

  • Стабильность — враг прогресса. Чтобы мышцы продолжали работать, нужно менять количество повторов. Разные группы требуют разной нагрузки: трицепсу хватит 6-8 повторов, квадрицепсы — напротив, любят большие объёмы. Меняй схемы: 12 повторов сегодня, 8 с утяжелением завтра — мышцы не успеют привыкнуть.

Если ты хочешь, чтобы тело выглядело подтянутым не только в 25, не пренебрегай этими тремя приёмами. Немного дисциплины, немного разнообразия — и возраст будет работать на тебя, а не против.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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