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Бёдра в огне, пресс в тонусе: тренировка, от которой потеет даже лень

3:04
Спорт

Нет времени на спортзал, но хочется подтянуть тело и сбросить лишнее? Тогда эта программа — для тебя. Без абонементов, без оборудования, только ты, коврик и немного воли. 

Упражнение ягодичный мостик
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение ягодичный мостик

Главное правило: не жалеть себя

Хочешь сжечь жир — забудь о лежачих упражнениях. Чем активнее двигаешься, тем больше кислорода требует тело, и тем быстрее оно обращается к запасам — тем самым, что на боках и бёдрах. Поэтому — поехали!

Программа: 5 упражнений

  • Работаем по кругу: каждое упражнение — 30-40 секунд. Отдых между ними — максимум 40 секунд. Сделал один круг — передохни 1-2 минуты. Новичкам хватит одного круга. Почувствуешь силу — делай два. Продвинутые — три круга или больше.

Берпи

Задействует всё тело, поднимает пульс до потолка

  • Встань. Присед — ладони на пол — прыжок назад в планку — лёжа — снова планка — прыжок вперёд — выпрыгни вверх с руками.
  • Делай 8-10 повторов. Не забывай: полностью ложимся на пол и держим спину.

Конькобежец

Кардио и координация в одном

  • Прыжки из стороны в сторону с переносом веса с одной ноги на другую.
  • Корпус уходит чуть вперёд, но спина — прямая!
  • 30-40 секунд. Чем шире шаг — тем мощнее эффект.

Выпрыгивания из приседа

Бёдра, ягодицы и ноги в огне

  • Сядь в глубокий присед — и выпрыгни вверх из нижней точки.
  • Приземляйся мягко: с носка на пятку.
  • Сделай 10-12 повторений подряд.

Скалолаз

Интенсив для пресса и плеч

  • Встань в высокую планку.
  • Беги, подводя колени к груди, не отрывая плечи от ладоней.
  • Ягодицы не поднимаем!
  • Работай 30-40 секунд без остановки.

Ситапы

Классика для пресса

  • Сядь, стопы вместе, колени врозь (ромб).
  • На вдохе ложись, руки — за голову. На выдохе садись, касаясь пола перед собой.
  • Делай 14-16 повторов. Сложно? Помогай себе мощным выдохом.

Полезные советы

  • Не останавливайся между упражнениями: даже если устал. Работаем на выносливость.
  • Всегда следи за техникой: особенно при прыжках и планке.
  • Хочешь больше результата — добавь ежедневные прогулки. Даже 4-5 тыс. шагов в день уже заметно ускоряют метаболизм.

Если ты ищешь простой, недорогой и при этом реально работающий способ привести себя в форму — скакалка станет отличным выбором. Это упражнение задействует всё тело, ускоряет метаболизм и даёт результат уже через несколько недель. Главное — начать с малого и заниматься регулярно. Прыгай 10 минут в день, и очень скоро в зеркале тебя будет ждать не только стройная фигура, но и бодрая, уверенная версия тебя самой.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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