Бёдра в огне, пресс в тонусе: тренировка, от которой потеет даже лень

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Нет времени на спортзал, но хочется подтянуть тело и сбросить лишнее? Тогда эта программа — для тебя. Без абонементов, без оборудования, только ты, коврик и немного воли.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Упражнение ягодичный мостик

Главное правило: не жалеть себя

Хочешь сжечь жир — забудь о лежачих упражнениях. Чем активнее двигаешься, тем больше кислорода требует тело, и тем быстрее оно обращается к запасам — тем самым, что на боках и бёдрах. Поэтому — поехали!

Программа: 5 упражнений

Работаем по кругу: каждое упражнение — 30-40 секунд. Отдых между ними — максимум 40 секунд. Сделал один круг — передохни 1-2 минуты. Новичкам хватит одного круга. Почувствуешь силу — делай два. Продвинутые — три круга или больше.

Берпи

Задействует всё тело, поднимает пульс до потолка

Встань. Присед — ладони на пол — прыжок назад в планку — лёжа — снова планка — прыжок вперёд — выпрыгни вверх с руками.

Делай 8-10 повторов. Не забывай: полностью ложимся на пол и держим спину.

Конькобежец

Кардио и координация в одном

Прыжки из стороны в сторону с переносом веса с одной ноги на другую.

Корпус уходит чуть вперёд, но спина — прямая!

30-40 секунд. Чем шире шаг — тем мощнее эффект.

Выпрыгивания из приседа

Бёдра, ягодицы и ноги в огне

Сядь в глубокий присед — и выпрыгни вверх из нижней точки.

Приземляйся мягко: с носка на пятку.

Сделай 10-12 повторений подряд.

Скалолаз

Интенсив для пресса и плеч

Встань в высокую планку.

Беги, подводя колени к груди, не отрывая плечи от ладоней.

Ягодицы не поднимаем!

Работай 30-40 секунд без остановки.

Ситапы

Классика для пресса

Сядь, стопы вместе, колени врозь (ромб).

На вдохе ложись, руки — за голову. На выдохе садись, касаясь пола перед собой.

Делай 14-16 повторов. Сложно? Помогай себе мощным выдохом.

Полезные советы

Не останавливайся между упражнениями: даже если устал. Работаем на выносливость.

даже если устал. Работаем на выносливость. Всегда следи за техникой: особенно при прыжках и планке.

особенно при прыжках и планке. Хочешь больше результата — добавь ежедневные прогулки. Даже 4-5 тыс. шагов в день уже заметно ускоряют метаболизм.

Если ты ищешь простой, недорогой и при этом реально работающий способ привести себя в форму — скакалка станет отличным выбором. Это упражнение задействует всё тело, ускоряет метаболизм и даёт результат уже через несколько недель. Главное — начать с малого и заниматься регулярно. Прыгай 10 минут в день, и очень скоро в зеркале тебя будет ждать не только стройная фигура, но и бодрая, уверенная версия тебя самой.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

