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Хотите узнать, сколько вам лет на самом деле? Сделайте этот простой тест — всего за 30 секунд

2:37
Спорт

Возраст — это не только цифры в паспорте. Иногда тело подсказывает, что мы "постарели" раньше времени: ноги устают быстрее, движения становятся вялыми, а лестница кажется испытанием. Есть способ проверить свою физическую выносливость прямо сейчас — и он займет меньше минуты.

Женщины разного возраста
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщины разного возраста

Всё, что вам нужно — это стул и таймер

Тест предельно простой: возьмите стул с прямой спинкой без подлокотников, поставьте его на ровную поверхность. Установите таймер на 30 секунд и начните упражнение:

  • Встаньте со стула и снова сядьте — и так много раз, сколько сможете за отведённое время.

Для продвинутых: можно попробовать аналогичное упражнение, начиная с положения сидя на полу, и вставать без помощи рук. Это усложнённый вариант, но он отлично показывает, насколько хорошо работают мышцы ног, таза и корпуса.

Что показывает этот тест

По словам остеопата Дина Гарланда, это универсальный способ проверить силу и устойчивость нижней части тела. Тест активно используют физиотерапевты и врачи реабилитации, чтобы оценить физическую форму человека. По сути, это мини-экзамен, который с лёгкостью можно проводить дома.

Сколько раз — это нормально

Согласно данным CDC (США), средний результат для людей 60-64 лет:

  • Мужчины: 14 раз за 30 секунд.
  • Женщины: 12 раз.

С возрастом цифры постепенно снижаются. К 70-74 годам показатели падают до 12 и 10 раз соответственно. Но есть и хорошая новость: это можно улучшить.

Как улучшить выносливость ног

Один из лучших способов — ходьба. Большой метаанализ, охвативший более 226 тысяч человек, показал:

  • Всего 4000 шагов в день уменьшают риск преждевременной смерти на 50%.
  • А 2337 шагов уже существенно снижают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Этот простой тест — не только способ проверить себя, но и напоминание: активность — ключ к долголетию. Даже 30 секунд могут многое рассказать о вашем здоровье. А если результат вас не порадовал — не беда. Главное, что вы сделали первый шаг. Ведь улучшить выносливость ног, повысить качество жизни и отодвинуть возрастные ограничения можно в любом возрасте — стоит только начать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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