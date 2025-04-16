Самый простой способ сбросить лишний вес за две недели: вот от чего нужно отказаться

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Диетолог Елена Стрельникова назвала метод, чтобы сбросить вес за две недели. Сначала пересмотрите подход к питанию.

Фото: https://www.freepik.com Диета

Лучше отказаться от фастфуда, полуфабрикатов и сладкого. Выбирайте мясные и рыбные блюда, молочные продукты, овощи и фрукты, зелень, злаки и яйца. Диетолог советует есть "чистые продукты".

"Креветки, приготовленные дома, не равно креветкам из фастфуда — ни по калорийности, ни по качеству питательных веществ, — цитирует эксперта "Чемпионат".

Также при корректировке веса важен водный баланс и дисциплина.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

