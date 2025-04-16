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Как похудеть, но сохранить мышечную массу? Эта простая диета творит чудеса

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Спорт

Исследование учёных из США помогло найти способ худеть, не приводя к потере мышечной массы.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Сочетание определенной диеты и тренировок поможет избавляться только от жира в организме. В отличие от традиционного подхода, где акцент делается либо на физических нагрузках, либо на диете, новая методика объединяет оба элемента.

Интервальное голодание подразумевает ограничение времени приёма пищи в течение суток, оставляя свободное время для переваривания и восстановления организма.

Ученые подтвердили, что такая стратегия не только помогает сбросить лишний вес, но и сохраняет мышечную массу.

Прежде чем начинать так худеть, необходимы консультации со специалистами, чтобы подобрать оптимальный режим питания и тренировок.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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