Как похудеть, но сохранить мышечную массу? Эта простая диета творит чудеса

0:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследование учёных из США помогло найти способ худеть, не приводя к потере мышечной массы.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Сочетание определенной диеты и тренировок поможет избавляться только от жира в организме. В отличие от традиционного подхода, где акцент делается либо на физических нагрузках, либо на диете, новая методика объединяет оба элемента.

Интервальное голодание подразумевает ограничение времени приёма пищи в течение суток, оставляя свободное время для переваривания и восстановления организма.

Ученые подтвердили, что такая стратегия не только помогает сбросить лишний вес, но и сохраняет мышечную массу.

Прежде чем начинать так худеть, необходимы консультации со специалистами, чтобы подобрать оптимальный режим питания и тренировок.

Уточнения

Периоди́ческое голода́ние (также известно как интервальное голодание; англ. Intermittent fasting) — медицинская практика, заключающаяся в планировании периодов отказа от приёма пищи, сменяющихся периодами без ограничений приёма, с целью достижения положительных физиологических эффектов, основанная, прежде всего, на процессе аутофагии.

