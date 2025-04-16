Животик как у королевы фитнес-бикини: это упражнение прокачает пресс и уменьшит талию

Одно из популярных упражнений для тренировки мышц пресса — скручивания. Обычно его делают лёжа на коврике. Оно эффективно помогает прокачать прямую мышцу живота. Это важно для тех, кто хочет укрепить мышечный корсет.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

Именно он поддерживает позвоночник и облегчает выполнение различных повседневных движений. Также это упражнение помогает добиться заветных "кубиков" на животе или в формировании более выраженного рельефа мышц.

Как делать?

Лягте на спину на ровную поверхность, согните ноги в коленях и установите стопы на полу, примерно на ширине плеч. Руки могут находиться за головой, на груди или вдоль тела. Убедитесь, что поясница плотно прижата к полу. На вдохе втяните живот и с выдохом начинайте поднимать верхнюю часть туловища. Используйте мышцы живота, а не силу рук. Поднимайтесь до тех пор, пока ваши плечи не оторвутся от пола, а грудная клетка не приблизится к коленям. На мгновение задержитесь в верхней точке, напрягая мышцы пресса. На выдохе медленно опустите туловище обратно на пол. Сделайте 20 повторений, следя за дыханием и техникой.

Добавим, что скручивания помогают усиливать метаболизм за счет активации больших групп мышц. Так вы потратите больше калорий как во время упражнения, так и в течение последующего времени, пишет "СЭ".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



