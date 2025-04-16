Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый лидер люксовых товаров? Как Hermes International обошла своего главного соперника LVMH
Вещей стало слишком много? Вот с чего надо начать, чтобы вернуть порядок
Минус жирность, плюс объём: рассказываем, что даст коже головы обычный скраб
Домик для колодца своими руками: просто, надёжно, эстетично
Армия под ногами: как муравьи уничтожают тысячи врагов в день
Кошка толкает миску с водой? У неё на это веские причины
Прыщи на спине и сухая шея? Уход, о котором забывают все
Почему ваша ванная выглядит устаревшей: распространённые ошибки планировки
Цены на вино взлетают: как акцизы и пошлины меняют рынок алкогольной продукции

Животик как у королевы фитнес-бикини: это упражнение прокачает пресс и уменьшит талию

Спорт

Одно из популярных упражнений для тренировки мышц пресса — скручивания. Обычно его делают лёжа на коврике. Оно эффективно помогает прокачать прямую мышцу живота. Это важно для тех, кто хочет укрепить мышечный корсет.

Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Именно он поддерживает позвоночник и облегчает выполнение различных повседневных движений. Также это упражнение помогает добиться заветных "кубиков" на животе или в формировании более выраженного рельефа мышц.

Как делать?

  1. Лягте на спину на ровную поверхность, согните ноги в коленях и установите стопы на полу, примерно на ширине плеч. Руки могут находиться за головой, на груди или вдоль тела. Убедитесь, что поясница плотно прижата к полу.
  2. На вдохе втяните живот и с выдохом начинайте поднимать верхнюю часть туловища. Используйте мышцы живота, а не силу рук.
  3. Поднимайтесь до тех пор, пока ваши плечи не оторвутся от пола, а грудная клетка не приблизится к коленям. На мгновение задержитесь в верхней точке, напрягая мышцы пресса.
  4. На выдохе медленно опустите туловище обратно на пол. Сделайте 20 повторений, следя за дыханием и техникой.

Добавим, что скручивания помогают усиливать метаболизм за счет активации больших групп мышц. Так вы потратите больше калорий как во время упражнения, так и в течение последующего времени, пишет "СЭ".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники Аудио 
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики
Наука и техника
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Последние материалы
Армия под ногами: как муравьи уничтожают тысячи врагов в день
Кошка толкает миску с водой? У неё на это веские причины
Прыщи на спине и сухая шея? Уход, о котором забывают все
Почему ваша ванная выглядит устаревшей: распространённые ошибки планировки
Цены на вино взлетают: как акцизы и пошлины меняют рынок алкогольной продукции
Можно ли избежать штрафа за наезд на стоп-линию, если сразу сдать назад
Аромат как с костра: раскрыт простой способ готовить овощи-гриль дома — понадобится лишь духовка
Отчёт НАСА: что случится с планетой, когда Солнце начнёт расти
Позвольте вашему газону расти: как помочь дикой природе в вашем французском саду
Легендарная голливудская звезда хочет бросить актёрскую карьеру в 55 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.