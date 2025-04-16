Животик как у королевы фитнес-бикини: это упражнение прокачает пресс и уменьшит талию

Одно из популярных упражнений для тренировки мышц пресса — скручивания. Обычно его делают лёжа на коврике. Оно эффективно помогает прокачать прямую мышцу живота. Это важно для тех, кто хочет укрепить мышечный корсет.
Именно он поддерживает позвоночник и облегчает выполнение различных повседневных движений. Также это упражнение помогает добиться заветных "кубиков" на животе или в формировании более выраженного рельефа мышц.
Как делать?
Добавим, что скручивания помогают усиливать метаболизм за счет активации больших групп мышц. Так вы потратите больше калорий как во время упражнения, так и в течение последующего времени, пишет "СЭ".
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