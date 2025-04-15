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Йога едва не погубила женщину: как домашняя тренировка может пойти не по плану

0:52
Спорт

Жительница Санкт-Петербурга решила дома позаниматься аэройогой, что привело к опасным последствиям. Она запуталась в петлях гамака и провисела в нем семь часов, пока домой не вернулся её супруг.

Занятия йогой
Фото: flickr. com by Robert Bejil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Занятия йогой

Одна петля стянулась в районе правого бедра "спортсменки", вторая — в области поясницы. Сама женщина выбраться не смогла. Когда муж вернулся, ему пришлось вызывать скорую помощь.

В больнице "воздушной йогине" сделали УЗИ внутренних органов, УЗИ вен нижних конечностей и мягких тканей бедра, по скольку за время нахождения в гамаке могла произойти отслойка мягких тканей.

Женщине повезло, все обошлось. Возможно, благодаря тому, что она была в сознании, и время от времени руками удерживала себя на весу, пишет KP. RU.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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