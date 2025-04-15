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Забудьте о голодовке: раскрыт метод похудения к лету всего за 3 месяца

1:37
Спорт

Три месяца — это отличное время, чтобы привести себя в форму к лету. Без крайностей, жёстких диет и изнурительных тренировок. Главное — разумный подход, в котором сочетаются питание, движение и регулярность.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Начать стоит с питания. Не нужно морить себя голодом — достаточно создать лёгкий дефицит калорий. Уберите из рациона очевидные лишние калории: сладкие напитки, фастфуд, перекусы "на бегу". Добавьте больше белка, овощей, цельнозерновых продуктов. Стабильный и сбалансированный рацион работает куда эффективнее временных диет.

Движение — второй важный элемент. Подойдут кардионагрузки (ходьба, бег, велосипед) и силовые тренировки, которые помогут ускорить метаболизм и сохранить мышцы. Ходьба хотя бы по 8-10 тысяч шагов в день и две-три силовые тренировки в неделю — уже отличный старт. Главное — делать это регулярно, без перерывов на "потом".

Не менее важно высыпаться. Недостаток сна мешает похудению, провоцирует переедание и снижает мотивацию к физической активности. Постарайтесь спать 7-8 часов в сутки, ложиться и вставать в одно и то же время.

Если вы начнёте сейчас и будете придерживаться простых, но стабильных правил, уже к лету заметите реальные изменения: легче тело, чище кожа, выше энергия. Главное — не ждать понедельника и не искать волшебную таблетку. Всё работает, когда вы делаете.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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