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Стальная спина и сильные ноги заказывали? Найдено универсальное упражнение для всего тела

1:15
Спорт

Если вы ищете одно универсальное упражнение, которое поможет нарастить мышечную массу по всему телу, становая тяга — лучший выбор. Это базовое многосуставное движение активирует практически все основные группы мышц: ноги, ягодицы, спину, корпус, плечи и предплечья.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Благодаря высокой нагрузке на крупные мышечные массивы, становая тяга стимулирует выработку анаболических гормонов, таких как тестостерон и гормон роста, что напрямую влияет на рост мышц.

Становая тяга не только помогает стать сильнее, но и делает тело функционально выносливым. Она тренирует координацию, улучшает осанку и снижает риск травм в повседневной жизни. При этом не требует сложного оборудования — достаточно штанги или гантелей.

Чтобы упражнение приносило пользу, важно выполнять его с правильной техникой: прямая спина, стабильные колени, работа от бедра. Начинать лучше с небольшого веса, постепенно увеличивая нагрузку.

При регулярном выполнении становая тяга становится мощным инструментом не только для набора мышечной массы, но и для улучшения физической формы в целом.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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