Забудьте про весы: диетолог назвала единственный путь к стройности — дело не в калориях

1:36 Your browser does not support the audio element. Спорт

Диетолог Фернанда Пишиоларо во время интервью на CNN Vital Signs развенчала одно из самых устойчивых заблуждений о похудении: идею, что для снижения веса достаточно просто меньше есть и больше двигаться. По ее словам, всё гораздо сложнее — и дело не только в подсчете калорий.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Она объяснила, что за регулированием веса стоят миллионы биологических механизмов: гормоны, пептиды, сигналы голода и сытости — всё это влияет на то, как организм реагирует на ограничение пищи. Когда человек резко сокращает рацион, мозг воспринимает это как сигнал тревоги и включает режим накопления, замедляя обмен веществ и повышая стремление сохранить энергию. Именно поэтому диеты, основанные лишь на жестком дефиците калорий, часто не приносят устойчивых результатов.

Пишиоларо подчеркивает: главное — не экстремальные меры, а устойчивость. Питание и физическая активность должны быть не временными усилиями, а частью образа жизни. Речь идёт о последовательности и структуре — не спорадические тренировки и временные ограничения, а привычки, которые можно поддерживать в долгосрочной перспективе.

Она также напоминает, что каждый организм уникален: то, что помогает одному человеку сбросить вес, может совершенно не подойти другому.

Поэтому путь к здоровью и желанному весу лежит через индивидуальный, сбалансированный подход, учитывающий как физиологию, так и образ жизни человека.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

