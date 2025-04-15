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После рекорда Гретцки: новый вызов для Овечкина — что дальше?

1:34
Спорт

Чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе и советник министра спорта Российской Федерации Давид Мусульбес выразил уверенность, что Александр Овечкин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", может побить ещё огромное количество рекордов.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

В апреле 2023 года Овечкин превзошел снайперский рекорд Уэйна Гретцки, забросив 894 шайбы.

Мусульбес отметил, что возраст не мешает Овечкину радовать болельщиков новыми достижениями. По его мнению, каждый человек уникален, но Александр обладает всеми необходимыми качествами для успеха, пишет Газета.Ru.

"Все остальное у него есть, и характер, и харизматичность, и сила воли, и патриотическая часть. Его фраза о том, что мы — русские, Россия это сделала, — это многого значит. В его словах есть символ нации-победителя", — сказал Мусульбес.

Однако 13 апреля "Вашингтон Кэпиталз" потерпел поражение от "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 1:4. Матч прошел на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне. Несмотря на это, Овечкин забросил единственную шайбу, укрепив свое лидерство в списке лучших снайперов НХЛ.

На данный момент в текущем сезоне Овечкин забросил 43 шайбы и выполнил 28 результативных передач в 63 матчах за "Вашингтон".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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