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Съели пончик без зазрения совести? Вот сколько минут тренировки, сна или уборки сожгут его калории

2:07
Спорт

Пончик, жареная булочка из теста, вызывающая множество запретных желаний, имеет интересную историю, о которой часто забывают. Он появился в Голландии в XVII веке и вместе с голландскими эмигрантами пересек Атлантический океан, обосновавшись в городах, таких как Пенсильвания. Именно там этот вкусный кусочек теста получил название "пончик" и обзавелся характерной формой с дыркой.

Пончики с посыпкой
Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики с посыпкой

Сегодня пончики остаются популярным угощением для миллионов людей. Однако мало кто задумывается о том, какое влияние их употребление может оказывать на здоровье, сколько калорий они содержат и сколько усилий требуется для их сжигания.

Серхио Пейнадо, персональный тренер, решил ответить на эти вопросы в своих социальных сетях. Он объяснил, что для сжигания калорий, содержащихся в одном пончике, потребуется около (на выбор):

  • 20 минут бега,
  • 50 минут силовых тренировок в спортзале,
  • час ходьбы.

Однако он также отметил, что физические упражнения — это не единственный способ сжигания калорий. Организм тратит энергию на основные жизненные функции, такие как дыхание и кровообращение, что составляет до 70% всех ежедневных калорий. Так, чтобы сжечь калории, полученные из пончика, можно поспать 3 часа, 2 часа поработать или выполнять уборку дома в течение 1 часа 15 минут, сообщает Abc.es.

Таким образом, тренер развеял миф о том, что каждая потребленная калория должна быть компенсирована упражнениями. Он подчеркнул, что тренировки важны для поддержания формы и здоровья, но они не должны становиться способом сжигания всех калорий. Также он выступил против карательного мышления, при котором еда ассоциируется с чувством вины, а упражнения — с наказанием. Он призвал людей не компенсировать все потребляемые калории упражнениями, чтобы улучшить свои отношения с едой и психическое здоровье.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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