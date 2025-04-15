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Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу

1:01
Спорт

Ходьбу можно использовать для отвлечения внимания, прослушивания любимого плейлиста и даже просмотра любимого подкаста. Ученые доказали, что перерывы продолжительностью от 10 до 30 секунд во время ходьбы помогают сжигать больше калорий.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Они провели исследование с участием десяти добровольцев, которые ходили по беговой дорожке на трех скоростях.

И через разные промежутки времени они регистрировали уровень потребления кислорода каждым участником и метаболические потребности каждого интервала.

Перерывы в положении стоя в течение дня и после еды снижают уровень глюкозы в среднем на 9,51 процента.

Периодическая ходьба с низкой интенсивностью в течение дня привела к большему снижению уровня глюкозы — в среднем на 17,01 процента.

Также легкие прогулки после еды оказывают положительное влияние на контроль уровня сахара.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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