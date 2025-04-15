Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу

Ходьбу можно использовать для отвлечения внимания, прослушивания любимого плейлиста и даже просмотра любимого подкаста. Ученые доказали, что перерывы продолжительностью от 10 до 30 секунд во время ходьбы помогают сжигать больше калорий.
Они провели исследование с участием десяти добровольцев, которые ходили по беговой дорожке на трех скоростях.
И через разные промежутки времени они регистрировали уровень потребления кислорода каждым участником и метаболические потребности каждого интервала.
Перерывы в положении стоя в течение дня и после еды снижают уровень глюкозы в среднем на 9,51 процента.
Периодическая ходьба с низкой интенсивностью в течение дня привела к большему снижению уровня глюкозы — в среднем на 17,01 процента.
Также легкие прогулки после еды оказывают положительное влияние на контроль уровня сахара.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.