Секреты сжигания жира: почему сайкл стал любимым видом спорта миллионов людей

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В последние годы сайкл стал очень популярным видом спорта. Это кардиотренировка выполняется на велотренажерах, как правило, в помещении. В спортзалах тренировки проходят в помещении с музыкой, которая помогает инструктору задать темп занятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Montsel1quid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка на велотренажере

Такая тренировка сжигает калории, помогает избавиться от жира. Этот вид спорта повышает выносливость сердечно-сосудистой системы, тонизирует мышцы ног и ягодиц, а также высвобождает эндорфины, снижая стресс.

Это упражнение с низкой ударной нагрузкой, поэтому оно не наносит вреда суставам и снижает риск получения травм.

Мышцы, которые задействуются при вращении педалей: бицепсы, подколенные сухожилия, мышцы спины, поясничные мышцы, четырехглавые мышцы, трехглавые мышцы голени и большие ягодичные мышцы.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

