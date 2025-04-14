Секреты сжигания жира: почему сайкл стал любимым видом спорта миллионов людей

В последние годы сайкл стал очень популярным видом спорта. Это кардиотренировка выполняется на велотренажерах, как правило, в помещении. В спортзалах тренировки проходят в помещении с музыкой, которая помогает инструктору задать темп занятия.
Такая тренировка сжигает калории, помогает избавиться от жира. Этот вид спорта повышает выносливость сердечно-сосудистой системы, тонизирует мышцы ног и ягодиц, а также высвобождает эндорфины, снижая стресс.
Это упражнение с низкой ударной нагрузкой, поэтому оно не наносит вреда суставам и снижает риск получения травм.
Мышцы, которые задействуются при вращении педалей: бицепсы, подколенные сухожилия, мышцы спины, поясничные мышцы, четырехглавые мышцы, трехглавые мышцы голени и большие ягодичные мышцы.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.