Обрести силу как у богатыря и равновесие поможет это упражнение: оно набирает популярность в мире фитнеса

Упражнение "прогулка фермера", помимо того, что походит любому человеку, является частью повседневной жизни: его выполняют каждый раз, когда приходит время нести сумки из супермаркета и наполнять школьные рюкзаки детей.
Это упражнение, в первую очередь, направлено на развитие силы и выносливости, и заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке. Выполнять упражнение можно где угодно, главное, чтобы у вас под рукой были гантели, гири или другие тяжелые предметы.
Выполнение этого упражнения активизирует группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястий), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела (ягодичные, подколенные сухожилия, четырехглавые мышцы, икроножные, стопы и лодыжки).
Как это сделать?
По словам спортивного врача, успех упражнения заключается в том, что оно простое, универсальное и полезное, имеет множество вариаций, включает в себя стабилизацию корпуса, фиксацию плечевого пояса для поддержки веса, перенос веса и хват.
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