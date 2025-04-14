Обрести силу как у богатыря и равновесие поможет это упражнение: оно набирает популярность в мире фитнеса

2:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнение "прогулка фермера", помимо того, что походит любому человеку, является частью повседневной жизни: его выполняют каждый раз, когда приходит время нести сумки из супермаркета и наполнять школьные рюкзаки детей.

Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian Девушка занимается спортом

Это упражнение, в первую очередь, направлено на развитие силы и выносливости, и заключается в ходьбе на определенную дистанцию с тяжелым грузом в каждой руке. Выполнять упражнение можно где угодно, главное, чтобы у вас под рукой были гантели, гири или другие тяжелые предметы.

Выполнение этого упражнения активизирует группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястий), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела (ягодичные, подколенные сухожилия, четырехглавые мышцы, икроножные, стопы и лодыжки).

Как это сделать?

Выберите нагрузку: возьмите два одинаковых веса. Первая позиция: встаньте, ноги на ширине плеч, возьмите гантели в каждую руку, сохраняя осанку прямой, расправьте плечи и приподнимите грудь. Хват: Крепко возьмитесь за гантели нейтральным хватом (ладони обращены к телу). Начинаем ходить: приняв прямую осанку, подняв вес и избегая наклонов вперед или назад, вам следует начать делать свои первые шаги. Плечи должны оставаться на одной линии, а взгляд направлен вперед. Продолжительность и расстояние: Для начала можно заняться ходьбой продолжительностью от 30 секунд до минуты. Далее вы сможете увеличивать продолжительность или расстояние по мере приобретения силы и выносливости. Конец прогулки: В конце прогулки грузы следует положить на землю контролируемым образом. Отдохните несколько минут и повторите процесс столько раз, сколько сможете.

По словам спортивного врача, успех упражнения заключается в том, что оно простое, универсальное и полезное, имеет множество вариаций, включает в себя стабилизацию корпуса, фиксацию плечевого пояса для поддержки веса, перенос веса и хват.

Уточнения

Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.

