Йога творит чудеса с коленями при артрите: даже если она не лучше силовых, вот её тайное преимущество

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Лечебная физкультура предлагается в качестве первой линии лечения для облегчения боли в суставах и потери функции, вызванной остеоартритом (ОА), мышечно-скелетным расстройством, которым страдают более 595 миллионов человек во всем мире. Йога и укрепляющие упражнения известны как эффективные способы лечения ОА колена, но является ли одно лучше другого?

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка делает растяжку

Исследование, в котором йога и силовые упражнения сравнивались лицом к лицу при ОА колена, показало, что, несмотря на их различные механизмы облегчения боли и улучшения физической функции, ни один из них не был лучше другого.

Исследователи предположили, что интеграция йоги в клиническую практику, как альтернативный или дополнительный подход, может принести существенные преимущества людям с ОА колена, такие как заметное улучшение боли в колене, качества жизни и депрессии.

Силовые упражнения помогут облегчить боль, вызванную механическим напряжением, за счет увеличения силы мышц вокруг колена и улучшения функции сустава.

Йога, с другой стороны, фокусируется на дыхательных техниках, физических позах и осознанности для снижения стресса, повышения гибкости и помощи в лечении боли.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

