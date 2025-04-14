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Минус 10 кг — без обвисшей кожи: как сохранить упругость

2:42
Спорт

Похудеть — не проблема. А вот сохранить кожу гладкой, упругой и без провисаний — задача посложнее. Особенно если терять вес быстро. Резкое снижение массы тела нередко оборачивается растяжками, дряблой кожей и даже преждевременным старением внешности. Но этого можно избежать, если действовать с умом.

Похудение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Похудение

Медленно — значит правильно

Спешка тут не союзник. Диетологи советуют худеть плавно — не более 2 кг в неделю. Такой темп не только безопаснее, но и снижает риск того, что вес вернётся. А главное — у кожи будет время адаптироваться и не потерять эластичность.

Чего точно не стоит делать

  • Жёсткие диеты: они первыми сказываются на коже — она становится сухой, тусклой и обвисшей.
  • Безжировое питание: ненасыщенные жиры жизненно важны — они сохраняют влагу и поддерживают тургор кожи. Добавьте в рацион рыбу, орехи, оливковое масло.

Как сохранить упругость

Вот пошаговый план:

  • Белок в каждый приём пищи: мясо, птица, рыба, творог. Он — строительный материал и для мышц, и для кожи.
  • Силовые тренировки 2-3 раза в неделю: чем больше мышц, тем меньше "провалов" после исчезновения жира.
  • Контрастный душ каждый день: стимулирует приток крови и помогает клеткам обновляться.
  • Пилинг 1-2 раза в неделю: обновляет кожу, улучшает цвет и упругость.
  • Кремы и лосьоны ежедневно: особенно после душа и скрабов. Ищите средства с лифтинг-эффектом или увлажняющие составы.
  • Горячая ванна с морской солью: пару раз в неделю — идеальный способ расслабиться и подтянуть кожу.
  • Пейте больше воды: не меньше 1,5-2 литров в день. Гидратация начинается изнутри.
  • Массажи и обёртывания: отличные помощники в борьбе с дряблостью.
  • Добавьте гиалуроновую кислоту (в виде БАДов): она удерживает влагу, улучшает тонус и стимулирует регенерацию.
  • Не забывайте о витаминах и минералах: особенно важны A, C, E, цинк и селен.

Не стоит воспринимать похудение как спринт. Это путь, в котором важно не только избавиться от лишнего, но и сохранить то, что делает нас привлекательными — здоровую, упругую и ухоженную кожу. Комплексный подход, немного терпения и заботы о себе — и ваше тело скажет вам спасибо не только на весах, но и в зеркале.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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