Минус 10 кг — без обвисшей кожи: как сохранить упругость

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Похудеть — не проблема. А вот сохранить кожу гладкой, упругой и без провисаний — задача посложнее. Особенно если терять вес быстро. Резкое снижение массы тела нередко оборачивается растяжками, дряблой кожей и даже преждевременным старением внешности. Но этого можно избежать, если действовать с умом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

Медленно — значит правильно

Спешка тут не союзник. Диетологи советуют худеть плавно — не более 2 кг в неделю. Такой темп не только безопаснее, но и снижает риск того, что вес вернётся. А главное — у кожи будет время адаптироваться и не потерять эластичность.

Чего точно не стоит делать

Жёсткие диеты: они первыми сказываются на коже — она становится сухой, тусклой и обвисшей.

они первыми сказываются на коже — она становится сухой, тусклой и обвисшей. Безжировое питание: ненасыщенные жиры жизненно важны — они сохраняют влагу и поддерживают тургор кожи. Добавьте в рацион рыбу, орехи, оливковое масло.

Как сохранить упругость

Вот пошаговый план:

Белок в каждый приём пищи: мясо, птица, рыба, творог. Он — строительный материал и для мышц, и для кожи.

мясо, птица, рыба, творог. Он — строительный материал и для мышц, и для кожи. Силовые тренировки 2-3 раза в неделю: чем больше мышц, тем меньше "провалов" после исчезновения жира.

чем больше мышц, тем меньше "провалов" после исчезновения жира. Контрастный душ каждый день: стимулирует приток крови и помогает клеткам обновляться.

стимулирует приток крови и помогает клеткам обновляться. Пилинг 1-2 раза в неделю: обновляет кожу, улучшает цвет и упругость.

обновляет кожу, улучшает цвет и упругость. Кремы и лосьоны ежедневно: особенно после душа и скрабов. Ищите средства с лифтинг-эффектом или увлажняющие составы.

особенно после душа и скрабов. Ищите средства с лифтинг-эффектом или увлажняющие составы. Горячая ванна с морской солью: пару раз в неделю — идеальный способ расслабиться и подтянуть кожу.

пару раз в неделю — идеальный способ расслабиться и подтянуть кожу. Пейте больше воды: не меньше 1,5-2 литров в день. Гидратация начинается изнутри.

не меньше 1,5-2 литров в день. Гидратация начинается изнутри. Массажи и обёртывания: отличные помощники в борьбе с дряблостью.

отличные помощники в борьбе с дряблостью. Добавьте гиалуроновую кислоту (в виде БАДов): она удерживает влагу, улучшает тонус и стимулирует регенерацию.

(в виде БАДов): она удерживает влагу, улучшает тонус и стимулирует регенерацию. Не забывайте о витаминах и минералах: особенно важны A, C, E, цинк и селен.

Не стоит воспринимать похудение как спринт. Это путь, в котором важно не только избавиться от лишнего, но и сохранить то, что делает нас привлекательными — здоровую, упругую и ухоженную кожу. Комплексный подход, немного терпения и заботы о себе — и ваше тело скажет вам спасибо не только на весах, но и в зеркале.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

