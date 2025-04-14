Худеешь быстрее, когда не спешишь: новая находка для женщин за 50

Забываем про бег и интенсивные кардио. Новое исследование показало: чтобы терять жир, особенно женщинам старше 50, вовсе не обязательно ускоряться. Напротив — медленная ходьба может оказаться значительно эффективнее.
В исследовании, опубликованном в Nutrients, за группой женщин в постменопаузе наблюдали в течение 30 недель. Все они ходили по три мили (примерно 4,8 км), четыре дня в неделю. Но с разной скоростью.
Итог? Женщины, которые шли медленно, потеряли жира в 2,7 раза больше. Причём худеть они начинали почти сразу, тогда как те, кто ускорялся, заметили изменения только к концу эксперимента.
Точных причин пока не выяснили. Но у учёных есть версия: при быстром темпе тело начинает использовать глюкозу (сахар крови), а не жир. А при более спокойной нагрузке организм, не испытывая дефицита кислорода, сжигает именно жировые запасы.
Наиболее заметный результат был у тех, кто шёл со скоростью 3,2 мили в час (примерно 5,1 км/ч). Однако важно помнить: исследование было небольшим, и для кого-то быстрый темп может сработать лучше.
"Просто делайте то, что можете, когда можете", — советует Альберт Матени, диетолог и сооснователь SoHo Strength Lab.
Все шаги складываются — важна не скорость, а регулярность.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.