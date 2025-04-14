Худеешь быстрее, когда не спешишь: новая находка для женщин за 50

Забываем про бег и интенсивные кардио. Новое исследование показало: чтобы терять жир, особенно женщинам старше 50, вовсе не обязательно ускоряться. Напротив — медленная ходьба может оказаться значительно эффективнее.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Что выяснили учёные?

В исследовании, опубликованном в Nutrients, за группой женщин в постменопаузе наблюдали в течение 30 недель. Все они ходили по три мили (примерно 4,8 км), четыре дня в неделю. Но с разной скоростью.

"Быстрая" группа : 4,1 мили в час, тренировки длились около 45 минут.

: 4,1 мили в час, тренировки длились около 45 минут. "Медленная" группа: 3,2 мили в час, по 54 минуты в день.

Итог? Женщины, которые шли медленно, потеряли жира в 2,7 раза больше. Причём худеть они начинали почти сразу, тогда как те, кто ускорялся, заметили изменения только к концу эксперимента.

Почему медленная ходьба работает

Точных причин пока не выяснили. Но у учёных есть версия: при быстром темпе тело начинает использовать глюкозу (сахар крови), а не жир. А при более спокойной нагрузке организм, не испытывая дефицита кислорода, сжигает именно жировые запасы.

Есть и другие плюсы

Медленный темп повышает выносливость.

Быстрый — лучше тренирует сердце.

А длительные прогулки, по словам исследователей, полезны в любом случае.

Какая скорость считается правильной

Наиболее заметный результат был у тех, кто шёл со скоростью 3,2 мили в час (примерно 5,1 км/ч). Однако важно помнить: исследование было небольшим, и для кого-то быстрый темп может сработать лучше.

"Просто делайте то, что можете, когда можете", — советует Альберт Матени, диетолог и сооснователь SoHo Strength Lab.

Как вписать ходьбу в жизнь

Прогулка перед работой.

Короткие перерывы с обходом квартала.

Мини-прогулки между делами.

Все шаги складываются — важна не скорость, а регулярность.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

