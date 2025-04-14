Тихо и эффективно: ходьба, которая делает тело стройнее без пота и боли

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Хотите сжигать калории даже после тренировки, тренировать сердце и при этом не бегать? В Японии нашли ответ — интервальная ходьба. Этот простой и доступный метод уже доказал свою эффективность даже у пожилых людей. А главное — он подходит почти всем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Что это за тренировка

Интервальная ходьба — это не просто прогулка. Это чередование темпа: несколько минут идёте быстро, затем — медленно. Повторяете цикл. Метод появился в 2017 году в японском Университете Синсю и изначально был создан для пожилых людей, которые не могут позволить себе персональные тренировки или посещение фитнес-залов.

Но оказалось, что интервальная ходьба отлично работает и у молодых — снижает давление, улучшает выносливость, ускоряет обмен веществ и даже снижает уровень сахара в крови быстрее, чем обычная равномерная нагрузка. В одном из исследований участники занимались всего пять месяцев — и улучшили форму в среднем на 10%.

Почему это работает?

Метод активирует эффект EPOC — тело продолжает сжигать калории даже после окончания тренировки. К тому же такие занятия усиливают чувствительность к инсулину, помогают тренировать сердце и сосуды в разных режимах. Обычная ходьба так не работает.

Кому подойдёт

Абсолютно всем. Неважно, новичок вы или уже в форме. Если есть лишний вес, начните с пары циклов и постепенно увеличивайте нагрузку. Не нужны тренажёры и абонементы — достаточно пары удобных кроссовок и парка поблизости.

Как начать

Попробуйте такую схему:

3 минуты быстрой ходьбы (70% от максимума).

3 минуты медленной (40% от максимума).

повторить 5 раз.

Новичкам стоит начать с трёх повторов, продвинутым — до десяти. Главное — слушайте своё тело.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

