Планка дольше минуты — пустая трата времени: вот почему

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Вы уверены, что ваши любимые упражнения действительно полезны? Некоторые из них не только переоценены, но и могут навредить.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Упражнение планка

Планка — не всегда панацея

Популярное упражнение для пресса и кора эффективно лишь первые 30-60 секунд. Дальше нагрузка смещается на спину и суставы, а у гипертоников может подскочить давление.

Шпагат — не всем под силу

Многие мечтают сесть на шпагат, но не учитывают анатомические особенности. Тазобедренный сустав у всех разный, и насильственная растяжка может привести к травмам.

Скручивания с весом — риск для позвоночника

Ротация корпуса с отягощением создает опасную нагрузку на межпозвоночные диски. Вместо кубиков пресса можно заработать протрузии или грыжу.

Не все модные упражнения одинаково полезны. Лучше выбирать безопасные альтернативы и слушать свое тело.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

