Тренируем пресс дома: 7 простых упражнений для невероятного результата

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Этот комплекс из семи упражнений для прокачки пресса, которые легко выполнять дома без оборудования. Такой тренинг помогает создать рельеф и улучшить тонус мышц живота.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

В первой части — работа лёжа: обратные скручивания, подтягивание коленей к груди, скручивания с касанием ноги и полукруги ногами. Затем — "скалолаз", а завершает тренировку планка: обратная и динамическая.

Журнал Men Today напоминает, что для видимого рельефа важна не только физическая активность, но и правильное питание.

Без дефицита калорий даже самые усердные тренировки могут не дать желаемого результата.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

