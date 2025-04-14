Ваши тренировки станут в разы круче: добавляем приседания и получаем 6 суперэффектов

Шесть причин, почему приседания должны быть в тренировках каждого мужчины. Эксперты подчёркивают: это одно из самых эффективных упражнений для всего тела.
Приседания укрепляют корпус, способствуют росту и силе мышц, снижают риск хронических заболеваний, запускают активное сжигание калорий после тренировки, улучшают физическую форму и положительно влияют на внешний вид.
Однако есть важное условие — техника. Многие даже опытные спортсмены делают приседания неправильно, пишет журнал Men Today.
Это снижает эффект и может привести к травмам, особенно при работе с весом, — отмечается в материале.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.