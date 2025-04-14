Ваши тренировки станут в разы круче: добавляем приседания и получаем 6 суперэффектов

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Шесть причин, почему приседания должны быть в тренировках каждого мужчины. Эксперты подчёркивают: это одно из самых эффективных упражнений для всего тела.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Приседания со штангой над головой

Приседания укрепляют корпус, способствуют росту и силе мышц, снижают риск хронических заболеваний, запускают активное сжигание калорий после тренировки, улучшают физическую форму и положительно влияют на внешний вид.

Однако есть важное условие — техника. Многие даже опытные спортсмены делают приседания неправильно, пишет журнал Men Today.

Это снижает эффект и может привести к травмам, особенно при работе с весом, — отмечается в материале.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.



Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

