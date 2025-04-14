Запретный список для мужчин 40+: тренер раскрыл, какие упражнения ведут к травмам

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Фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, от которых мужчинам после 40 лучше отказаться. В интервью изданию Men Today он объяснил, какие движения могут быть травмоопасны.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина занимается спортом

В первую очередь это жим штанги из-за головы — он создаёт избыточную нагрузку на плечевые суставы. Также в списке — приседания в тренажёре Смита и тяга штанги к подбородку: оба упражнения повышают риск повреждений из-за неестественной траектории движения.

Кроме того, Лоуренс отметил жим ногами и тягу верхнего блока за голову — они могут спровоцировать проблемы с поясницей и шеей.

Вместо этих техник он советует выбирать безопасные альтернативы и обязательно соблюдать баланс между нагрузкой и восстановлением.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

